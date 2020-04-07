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رموز تردد قناة زاكروس Zagros TV على القمر الصناعي “نايل سات-201”

بواسطة زكريا منير
قناة زاكروس

تردد قناة زاكروس تي في هي قناة فضائية عراقية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، تخصص بث تلفزي على مدار الساعة لبث برامج سياسية وإقتصادية وفنية. تاسست قناة زاكروس في 2007 وتبث من مقرها في أربيل.

قناة زاكروس- zagros

  • وتعد القناة معتدلة ووطنية تراعي مصالح العراق وتدعم شعبه عبر إعتماد برامج تتطرق للشؤون المحلية ورصد المشاكل التي يعانيها المجتمع العراقي. وتوفر محتوى متنوع يتلاقي مع إهتمام المشاهد، إذ  القناة زاغروس تحظى بأهمية ويتابعها الملايين خاصة انها تبث باللغة العربية واللغة الكردية. حيث إنها تقدم نشرات أخبارية شاملة تضم السياسية منها والإقتصادية والتكنلوجيا والمنوعات.

تردد قناة زاكروس على نايل سات

التردد 11354
إستقطاب عامودي
ترميز 27500
التصحيح 3/4
مناطق البث الشرق الأوسط

وتأسس قناة زاكروس لمحتوى برامجي شامل، بما يتماشى مع التطور الإعلامي وتعزيز خريطة برامج منوعة، ويكمن أهميتها بشكل أكبر من خلال البرامج السياسية الحوارية، إذ أنها تناقش مختلف القضايا مع تحليل سلس عبر إستضافة الضيوف من السياسيين والكتاب والصحفيين والفاعلين في مؤسسات الدولة والمجتمع.

برامج قناة زاكروس

  • برنامج بوضوح
  • برنامج البحث، يناقش وضعاً ما أو قضية لتوضيح صورة الواقع والوقوف على أبعاده وتداعياته، من خلال حوار هادف وجاد وفق وجهة نظر الضيف.
  • حديث الإقتصاد
  • مراسلونا
  • مولانا
  • القانون والمجتمع
  • برنامج من بيروت

قم بضبط التردد الجديد لقناة zagros TV على جهاز الرسيفر، لتتمكن من مشاهدتها وإستقبالها بجودة HD، عبر مدار النايل سات، 7.3° غرب، بلا أي إنقطاع أو تشويش.


زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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