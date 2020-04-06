رموز تردد قناة سكوب الكويتية Scope Tv على القمر الصناعي “نايل سات-201”

تردد قناة سكوب فضائية كويتية سياسية تخصص برامج حوارية لمناقشة أهم القضايا العربية، وتعد قناة ناجحة مستقطبة جماهير كثر في الشرق الأوسط وشمال أفريقا. كون البرامج المطروحة هادفة وتسعى لمعالجة القضايا العربية بشكل تحليلي موضوعي.

قناة سكوب

وتميل القناة لتكون فضائية شاملة عبر تخصيص البرامج الحوارية والفنية، وتعرض بشكل منتظم مسلسلات متميزة على شاشتها. كانت بداية تأسيس قناة سكوب في 2007 وتملكها الكاتبة فجر السعيد، وتجاوزت القناة فترة إغلاق طالها سابقاً بسبب التوجه السياسي المتشعب والمثير للجدل، لتعود للبث مرة أخرى.

برامج قناة سكوب

هنا الكويت، برنامج سياسي

صوت الشعب، يهدف لمناقشة القضايا الإجتماعية الأهم بما يوصل صوت المواطن، ووضع أنجع الحلول لكل قضية محلية.

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تردد قناة سكوب الكويتية

ويمكن ضبط أجهزة الإستقبال بالترددات التالية، لإستقبال بث سكوب بجودة HD، عبر مدار نايل سات، مع بث تلفزي متاح على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

القمر التردد الإستقطاب معدل تصحيح نايل سات 11678 عمودي 3/4 إسم القناة scope kw TV

عبرالتردد المرفق في مستطيلات الجدول، يمكنكم إستقبال إرسال قناة سكوب بشكل فوري، بعد الإنتهاء من تنزيل بيانات التردد في إعدادات جهاز الرسيفر ثم حفظها. ليستنى إلتقاط إشارة قناة سكوب الكويتية بلا أي إنقطاع أو تشويش، والبحث عن القناة في القائمة بإسم SCOPE TV، للتتمتع بحزمة برامج منوعة ترفيهة ودينية وإجتماعة تبث عبر قناة غير مشفرة.