رموز تردد قناة سما دبي Sama Dubai على نايل سات وأقمار صناعية أخرى HD

تردد قناة سما دبي Sama dubai channel قناة تلفزيونية إماراتية ترفيهية تفرز عدداً من البرامج المنوعة إلى جنب عرض المسلسلات الخليجية والعربية. ويتم بث إرسال قناة سما دبي على الساتلات عرب سات، نايل سات، هوت بيرد، وتعد قناة سما إحدى القنوات الشهيرة لقدمها وللمحتوى المتميز المعروض على شاشتها من مسلسلات وأفلام وبرامج. وهي قناة تتبع مؤسسة دبي للإعلام تم إطلاقها في 2005 بشراكة بين المؤسسة ورجل أعمال.

قناة سما دبي

وتسعى القناة لمواكبة التطور التقني والإعلام الحديث عبر تعزيز خريطة برامج متجددة. وتعكس ذلك من خلال تضمين برامج في مجالات مختلفة مثل الإجتماعية والثقافية والفنية والصحية والترفيهية كالمسابقات. فالتوقف عن التطور امر غير ممكن. فلذلك تنتج برامج تستهدف إهتمام الناس في أطر من الحداثة وتدفق المعلومات. على سبيل المثال تقدم برنامج أمن وسعادة وهو برنامج إجتماعي يرغب من خلاله في مشاركة التوعية عن الوقاية من المخدرات، ما يثبت المسؤولية الوطنية لقناة سما دبي في المساهمة لأن يكون هناك مجتمع خالي من المخدرات عبر مخاطبة الفرد ووقوفه على سلبيات ومخاطر هذه الظاهرة.

وفي جانب آخر تغطي قناة سما دبي مختلف الفعاليات والمهرجانات والجوائز،والمنتديات والقمم العربية. ما يقدمها كقناة فعالة تخدم المشاهد عبر توفير المحتوى الذي يرغب بمتابعته في كل الإتجاهات.

قم بضبط الرسيفر على الترددات التالية في الجدول أدناه، لإستقبال قناة سما دبي بجودة HD، على ثلاثة أقمار Hotbird، Nilesat 201، Bader-4، لتلقي بث تلفزي على مدار الأربعة وعشرين ساعة بلا توقف.

تردد قناة سما دبي

القمر التردد ترميز F.E.C الإستقطاب عرب سات 12130 27500 3/4 V نايل سات 11785 27500 3/4 V هوت بيرد 11747 27500 3/4 H

عبر الترددات الجديدة لقناة سما دبي الموضحة في المقال بالأعلى. يمكنك إستقبال إرسال قناة سما دبي بشكل فوري، على قمر بدر 4 والقمر المصري نايل سات، وهوتبيرد، بلا أي انقطاع أو تشويش، بمجرد تنزيل بيانات التردد في إعدادات الرسيفر في الخانات المطلوبة. ثم القيام بحفظها بالضغط على OK، ليتم إلتقاط إشارة قناة سما دبي في بضع ثواني. وظهورها في قائمة القنوات بإسم Sama dubai tv، ثم الإستمتاع بكاتلوج واسع من المسلسلات العربية جنباً إلى جنب الدراما الهندية والأفلام الأجنبية.