رموز تردد قناة سي ان ان الأمريكية الإخبارية CNN على قمر بدر 5 و”نايل سات

cnn مباشر تعرف على تردد قناة سي ان ان وإستكشف البرامج التلفزيونية، شاهد آخر الأخبار والأخبار العاجلة للولايات المتحدة والعالم والطقس والسياسية والترفيه والصحة وأكثر. ومع تحديث بيانات التردد بإستمرار تجد هنا آخر الترددات البثية الجديدة لإلتقاط إشارة قناة سي ان ان الإنجلينزية على الأقمار نايل سات، عرب سات. قناة سي إن إن أو cnn هي شبكة أخبارية أمريكية تنشر آخر المستجدات ومشاركة المعلومات والفيديوهات. تأسست قناة سي ان ان في 1980 والتي تملكها شركة تايم وارنر. تعتمد التواصل المباشر من قلب الأحداث تعد أكثر مرونة في إعداد التقارير الخاصة وتسليط الضوء على القضايا الجديدة والتطورات، مع التحليلات الحيوية التي ترسم صور الواقع والإرتبط بحيثيات التفاصيل وبالطبع نقل الحقيقة على مصراعيها.

قناة سي ان ان

يتم بث قناة سي ان ان الأمريكية على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24ساعة بلا توقف، لإستيعاب تدفق الأخبار في أقسام كالسياسية والإقتصاد والصحة والطقس، وتقديم الحوارات المختلفة مع المسؤولين والصحفيين لسرد الأحداث بدقة، ويمكن العثور على شبكة قناة سي ان ان على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11977، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة سي ان ان الأمريكية

القمر عرب سات نايل سات التردد 11785 ميجاهرتز ( عمودي) 11977 ميجاهرتز ( عمودي) معدل تصحيح الخطا 3/4 5/6 معدل الترميز 27500 27500 مدار لقمر BADR-6 26⁰ E 7⁰ W

وتباشر سي ان ان الإنجلينزية إنتاج برامجها أساساً من مركز CNN بأطلنطا ومن أستديوهاتها في مدينة نيويوك والعاصمة الأمريكية واشنطن، ولا يتوفر قناة ضمن مجموعتها الأعلامية تصدر باللغة العربية ولكن هناك موقع أخباري بالعربية على الشبكة العنكبوتية، يستعرض آخر الأخبار في الشرق الأوسط والعالم وإبراز المواضيع الحصرية والفيديوهات المتدفقة من كل مكان.