رموز تردد قناة فنون Funoon TV الكويتية على القمر “نايل سات-201”

تردد قناة فنون funoon tv hd تعد واحدة من أشهر القنوات المخصصة لطرح الإنتاجات الكوميدية من الفن العربي الأصيل. وهي قناة كويتية كان يملكها الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا. وينحصر توجه قناة فنون في إمتاع المشاهد بالمحتوى الكوميدي من مسلسلات ومسرحيات حصرية. إذ أصبحت القناة الأولى في هذا المجال بلا منافس نظراً لتوفير مكتبة ضحمة من الأعمال التلفزيونية الخليجية والعربية المستندة على كاتلوج منوع يعرض على مدار اليوم.

قناة فنون

وتنخرط القناة بإنتاج البرامج الكوميدية، وبث المسلسلات والأفلام القديمة والحديثة. مستثمرة بذلك إستقطاب جماهيري عالي على مستوى العالم العربي. يجدر الإشارة إلى قناة فنون فضائية خاصة تمكلها مجموعة الوطن الإعلامية. وقد بدأت تأسيسها في 2006، لتكون منبراً يجمع كافة المسلسلات الشهيرة التي يحرص الناس على متابعتها.

عبر ضبط الرسيفر على الترددات بالأسفل، يمكن إلتقاط إرسال قناة فنون على التردد الجديد 12688 رأسي، وإسقبال بثها بجودة HD لمتابعتها في حلتها الجديدة.

تردد قناة فنون الكويتية

القمر التردد ترميز، FEC التشفير نايل سات 12688 30000، 3/4 مفتوح

وتواصل القناة الريادة من خلال إنتاج البرامج الخاصة أو أعمال الحقوق الشرائية. لتعزز بذلك منظومة برامجها بما يسهل عملية الإنتشار وإشباع ميول مشاهديها. عبر إمتلاك خريطة برامجية من مسلسلات ومسرحيات، يم بثها واحداً تلو الاخر بلا توقف. يشار ان قناة فنون ظهرت بحلة مستحدثة وتحولت الى نظام البث اتش دي، ضمن أساليب الجذب ومواكبة للتطور الإعلامي.