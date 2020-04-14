رموز تردد قناة كربلاء القرآن الكريم Quran karbala TV على مدار القمر الصناعي نايل سات HD

تردد قناة كربلاء القرآن الكريم قناة عراقية مخصصة لإذاعة تلاوات من سور القرآن الكريم لقراء عراقيين ومصريين، والقناة تعرض كل ما يرتبط بالقرآن الكريم من مفاهيم وتجويد ورسالة دينية. والقناة ضمن باقات قنوات كربلاء العراقية وقد أطلقت في 2016. وتهدف إلى نشر تعاليم الإسلام وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام. ويحرص ملايين المتابعين في أرجاء الوطن العربي على مشاهدة قناة القرآن الكريم ليس فقط للإستماع إلى الذكر الحكيم ولكن للبرامج التثقيفية والتوعية التي يتم عرضها على قناة كربلاء القرآن.

قناة القرآن الكريم العراقية

وتعتمد قناة كربلاء من خلال البث على طرح التلاوات السمعية والمرئية، يشمل النقل المباشر للصلوات من العتبة الحسينية. ويتم إذاعة تلاوات للقران الكريم لأشهر القراء وأبرزهم ممن يتقنون التلاوة مع التجويد بصوت مميز. وتضم القناة إليها برامج ذات مضمون قرآني. إلى جنب فقرات بالشؤون القرآنية، وبث التلاوات القرآنية المسجلة. وتحمل القناة شعار “مصباح هدى ومنهاج حياة.

قم بضبط جهاز الإستقبال لديك على الترددات التالية، لإلتقاط إشارة قناة القران الكريم العراقية، بجودة HD، على القمر نايل سات.

القمر التردد معدل التصحيح الإستقطاب ترميز نايل سات 12604 5/6 V 27500

عبر الترددات الجديدة لقناة القرآن الكريم التابعة لتفلزيون كربلاء. بوسعك إستقبال إرسال قناة القرآن الكريم بشكل فوري، بمجرد إدخالك القيم الترددية في جهاز الإستقبال الخاص بك بشكل صحيح. وذلك في الخانات المخصصة،ثم القيام بحفظها الضغط على OK، ليتم إستقبال بث قناة كربلاء بنجاح، وظهورها في قائمة القنوات تحت إسم quran.karbala، ثم متابعة برامج المفضلة على مدار 24 ساعة بلا أي إنقطاع أو تشويش.