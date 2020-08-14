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رموز تردد قناة كي بي اس الكورية “الجديد” KBS WORLD على نايل سات و”هوت بيرد”

بواسطة زكريا منير
قناة KBS الكورية مباشر

تردد قناة قناة كي بي اس وورلد KBS 2020 الجديد، على قمر هوت بيرد و”نايل سات” هي قناة كورية إذاعية تابعة للحكومة الكورية الجنوبية، تبث بشكل متواصل لعرض الأخبار، ومسلسلات الدراما وفقرات الموسيقى، ومع إقبال الجمهور العربي المتعطش للدراما الكورية أصبحت قناة KBS WORLD متنفساً لمتابعة المسلسلات الحديثة المترجمة للغة الإنجلينزية.

1 نبذة عن قناة كي بي إس وورلد
2 تردد قناة كي بي سي وورلد
3 تردد قناة kbs world على هوت بيرد 2020

نبذة عن قناة كي بي إس وورلد

تتدفق أحدث الأعمال الدرامية الكورية الجنوبية من خلال قناة KBS WORLD، بدون تشفير، مما جعلها محطة رئيسية للعديد من فئات الشباب في العالم العربي نظراً لمحتوها المتميز والحصري الذي يشتمل على برامج التلفزيون الواقع، و”الأغاني، وسلسلة متجددة لأحدث إنتاجات الدراما الكورية التي باتت تنافس نظيراتها الأجنبية كالتركية والهندية.

تشغل قناة كي بي اس بث تلفزي مستمر على مدار الساعة، لإستيعاب دمج برامج ترفيهية، برامج ثقافية، أفلام وثائقية، على شاشتها، وفي هذا الصدد، قدمت نفسها كقناة متنوعة أستطاعت أن تحقق طفرة في تقديم المواد التلفزيونية ذات الجودة العالية لذلك يتم إستقبالها في فترات مختلفة علىى الفمر المصري نايل سات، وكذلك القمر الأوروبي هوت بيرد.

تردد قناة كي بي سي وورلد

ويمكن إلتقاط بث قناة kbs world بناء على الترددات التالية، لإستقبال بث قناة كي بي  اس وورلد على قمر  nilesat 201 وفق معطيات التردد الجديد.

القمر التردد معدل الرمز، تصحيح الخطأ
نايل سات 11938 عمودي 27500، 5/6
إسم القناة على الرسيفر KBS WORLDS

تردد قناة kbs world على هوت بيرد 2020

القمر هوت بيرد
التردد 11642 H
معدل الرمز 27500، 3/4
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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