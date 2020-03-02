رموز تردد قناة Kanal D التركية على عرب سات

كانال دي Kanal D قناة تركية مفتوحة بدأت في 1993 وتضم البرامج المنوعة إلى جانب عرض أفضل المسلسلات التركية التي لها جمهور عريض في الشرق الأوسط. وهي أول قناة أعتمدت البث عالي الوضوح في تركيا.

قناة كانال دي

وهي واحدة من وسائل الإعلام المملوكة للتاجر آيدين دوغان. وتبث مجموعة من البرامج الإجتماعية والشعبية والترفيهية، جنباً الى جنب ملئ شاشتها بالأفلام التركية، وأنخطرت قبل أعوام قليلة في بث مسلسل محمد الفاتح التاريخي ما حدا لإزيادد معدلات البحث عن تردد القناة في جوجل وبالتالي توسع رقعة المشاهدة في العالم العربي.

تتمتع القناة بشهرة كبيرة، وهي معروفة لدى العرب كواحدة من قنوات المسلسلات التركية. وقامت ببث أشهر الأعمال التلفزيونية التركية مثل أكليل الورد، وادي الذئاب، سنوات الضياع. وهي في مصاف القنوات التركية المفضلة والشعبية واسعة الإنتشار.

تردد قناة كانال دي- Kanal D

التردد الإستقطاب معامل تصويب الخطأ ترميز 11575 عامودي 3/4 30000

يمكنم الآن ضبط رموز القيم الترددية وإدخالها مباشرة في إعدادات الرسيفر بشكل صحيح، بواسطة جهاز التحكم. لتتمكنوا من إستقبال إشارة القناة فوراً. حيث ان التردد هذا هو الأحدث ولا يوجد معه مشاكل في تلقي إرسال القناة. مع تذكير بأن القناة غير مشفرة ويتم تشغيلها على مدار 24 ساعة. وهي ذات محتوى تركي بشكل كامل ولا يوجد لها ترجمة أو دبلجة. فيما تستثمر بعض القنوات محتوى المسلسلات عبر ترجمتها أو دبلجلتها للغة العربية كقناة دعوة و”اليرموك.