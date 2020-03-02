Take a fresh look at your lifestyle.


رموز تردد قناة Kanal D التركية على عرب سات

بواسطة زكريا منير
قناة كانال دي

كانال دي  Kanal D قناة تركية مفتوحة بدأت في 1993  وتضم البرامج المنوعة إلى جانب عرض أفضل المسلسلات التركية التي لها جمهور عريض في الشرق الأوسط. وهي أول قناة أعتمدت البث عالي الوضوح في تركيا.

قناة كانال دي

وهي واحدة من وسائل الإعلام المملوكة للتاجر  آيدين دوغان. وتبث مجموعة من البرامج الإجتماعية والشعبية والترفيهية، جنباً الى جنب ملئ شاشتها بالأفلام التركية، وأنخطرت قبل أعوام قليلة في بث مسلسل محمد الفاتح التاريخي ما حدا لإزيادد معدلات البحث عن تردد القناة في جوجل وبالتالي توسع رقعة المشاهدة في العالم العربي.

تتمتع القناة بشهرة كبيرة، وهي معروفة لدى العرب كواحدة من قنوات المسلسلات التركية. وقامت ببث أشهر الأعمال التلفزيونية التركية مثل أكليل الورد، وادي الذئاب، سنوات الضياع. وهي في مصاف القنوات التركية المفضلة والشعبية واسعة الإنتشار.

تردد قناة كانال دي- Kanal D

الترددالإستقطابمعامل تصويب الخطأترميز
11575عامودي3/430000
قناة كانال التركية 2020

يمكنم الآن ضبط رموز القيم الترددية وإدخالها مباشرة في إعدادات الرسيفر بشكل صحيح، بواسطة جهاز التحكم. لتتمكنوا من إستقبال إشارة القناة فوراً. حيث ان التردد هذا هو الأحدث ولا يوجد معه مشاكل في تلقي إرسال القناة. مع تذكير بأن القناة غير مشفرة ويتم تشغيلها على مدار 24 ساعة. وهي ذات محتوى تركي بشكل كامل ولا يوجد لها ترجمة أو دبلجة. فيما تستثمر بعض القنوات محتوى المسلسلات عبر ترجمتها أو دبلجلتها للغة العربية كقناة دعوة و”اليرموك.


زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

    قد يعجبك ايضا
    أخبار التقنية

    إضبط رموز تردد قناة فوكس التركية الناقلة مسلسل الطبيب المعجزة

    أخبار التقنية

    ضبط رموز تردد قناة أطفال ومواهب atfal1 HD على نايل سات


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.