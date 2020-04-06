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رموز تردد قنوات المسلسلات الكورية 2020 أجمل الدراما المترجمة والمدبلجة

بواسطة زكريا منير

تردد قنوات كورية تعرض نخبة من المسلسلات المتميزة، من يصدق ان الأفلام الكورية باتت تنافش نظيراتها التركية والهندية! يزداد البحث عن القنوات الكورية المجانية الغير مشفرة التي تذيع بشكل منتظم مسلسلات كورية حصرية، مجانية، شيقة، اليوم يمكنكم مشاهدة المسلسلات الكورية المترجمة التي تبث عبر قنوات غير مشفرة، يتم إستقبالها إرسالها على أقمار مثل “النايل سات-201” وعرب سات.

تردد قناة kbs الكورية

كي بي إس وورلد هي شبكة قنوات تلفزيونية كورية شهيرة تنتج المسلسلات وتبث الأغاني، وإنتاجها البرامج الترفهية والثقافية، إلى جنب الأفلام الوثائقية، وتعد أسرع قناة تصل الى المشاهد العربي. نظراً لتميزها الواضح في تقديم محتوى مرئي فريد يتلاقي مع الذوق البصري، ولأنها تأسس على هيكلة برامج ترفيه على نحو كبير.

معدل الترميز الإستقطاب معدل التصحيح -FEC
نايل سات 11938 27500 عمودي 5/6

تردد قناة arirange الكورية على عرب سات

القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب معدل التصحيح
بدر 4 12111 27500 أفقي 5/6

ترددات قناتي sbs plus و sbs

هي اس بي اس بلس ,واحدة من قنوات  شبكة نظام البث سول الوطنية الكورية جنوبية “SBS Productions”. تتخصص بعرض البرامج الترفيهية والدراما الكورية على مدار 24 ساعة.

القمر التردد الإستقطاب معدل ترميز معدل التصحيح إسم القناة
Koreasat 6 12410  أفقي 29500 3/4 SBS PLUS
Koreasat 6 11938 عامودي 23800  5/6 SBC

يمكنم ضبط الرسيفر على الترددات الخاصة بالقنوات الكورية المجانية، والموضحة في الجدول بالأعلى، ليستنى لكم إستقبال بث القنوات العارضة المسلسلات الكورية المترجمة بالإنجليزية.


زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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