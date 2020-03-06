رموز تردد قنوات سعودي 24 على مدار نايل سات

قنوات سعودي 24 هي قنوات مختلفة بمجموع 5 باقات مخصصة للبث التلفزي ( SAUDI 24، SAUDI 24 SPORT، SAUDI 24 TOURATH) التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي قنوات تكتسب مزيداً من الإستقطاب المحلي والأقليمي. متجاوزة منطقة الخليج العربي.

قناة saudi 24

وتمارس قناة 24 سعودي إستعراض آخر المستجدات من أخبار والتطورات المتسارعة وتعمل بذلك على تقديم استديو تحليلييستضيف المحللين العرب والمسؤلون الأمريكيين السابقين. كما تشتهر ببنرامج ايران زوم الذي يعتني بكشف سياسات هذا البلد.

وعموماً تعد الباقات التابعة لسعودي 24 ذات تجدد في الطرح وهي تستوفي كل ما يهم ويبحث عنه المشاهدين. وتفسح قناة saudi family المجال للتطرق للأمور التي تمس الأسر وشؤون الطفل، تعمل على تحديد القضايا الإجتماعية من خلال إستضافة أفراد المجتمع المدني لإيجاد رؤية متكاملة حول ما يدور في قلب المجتمعات وإيجاد حلول لها بما يسهم في رفع منسوب المسؤولية والدفع نحو بيئة مدموجة بالإيجابية.

فيما تشكل باقة saudi sport منطلقاً للحديث عن كل أخبار الكرة والرياضة في المملكة العربية السعودية. والنهوض برؤية شاملة تحليلية حول الأفرقة المحلية.

تردد قنوات سعودي 24

القمر التردد الإستقطاب إسم القنوات نايل سات 11526 أفقي SAUDI 24 نايل سات 12563 عامودي قناة 24 الرياضية نايل سات 12604 عامودي قناة 24 التراثية نايل سات 10920 عامودي قناة العائلة

إضبط الترددات المدرجة في الجدول أعلاه، في جهاز الرسيفر الخاص بك، وإسقبل القنوات فوراً بلا أي إنقطاع أو تشويش. مع إستمرار بث تلفزي يستمر على مدار 24 ساعة لإستيفاء عدد كافي من البرامج التي تسير في عدة إتجاهات وتعتبر ذات أهمية للجمهور العام.