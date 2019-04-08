زين البحرين يقدم هاتف هواوي P30 وP30 برو الذكي

أعلنت زين البحرين شركة الاتصالات الرائدة في مملكة البحرين، لعملائها عن إماكنية عملاء شركة زين البحرين التمتع بالإصدار الجديد من هواوي – هواوي P30 وهواوي P30 برو وكما وفرت عروضا بالتمتع بخيارات متنوعة من باقات زين للدفع الآجل. وبدءا من يوم 10 أبريل سيكون الهاتف متاحاً للبيع في البحرين.

مميزات هواوي P30

ومع مجموعة هواتف P30 الذكية، تقدم زين البحرين أفضل المميزات، إذ أعيد تصميم الكاميرا بالكامل لتقديم تجربة فريدة في التصوير، لا مثيل لها.

حساس سوبر سوبر سبكتروم وعدسة تصوير سوبر زوم لكي يتاح لجميع عملاء زين البحرين التمتع بتقنيات حديثة في مجال التصوير والفوتوغرافي والفيديو.

تقنية Camera Leica Quad الفريدة والأولى في العالم أجمع بين الحساسات الجديدة، كما تم إضافة وإعداد معالج الصور (ISP) ووحدة NPU ثنائية (وحدة معالجة الشبكة العصبية).

ويعد هاتف هواوي P30 يمتاز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، إذ تتعرف على المستخدم بذكاء، وتعطي صورة بجودة عالية جدا وبإضاءة احترافية.

هواوي P30 بكاميرا فائقة الحساسية 40 ميجابكسل

ويأتي هاتف هواوي P30 بمنحنى ازدواجي كما يمتاز بمنحنى شاشة OLED في المقدمة مع زجاج محني في الخلف، وذلك يمنح الهاتف شكلا أنيقا ونحيفا، ويحتوي P30 برو على كاميرا حساسة جدا بل فائقة الحساسية بدقة 40 ميجابكسل، و كاميرا TOF مما يمنح المستخدم الحرية في التقاط لحظاته المذهلة.

10 أبريل بداية هواوي p30

ويمكن لعملاء زين البحرين شراء واقتناء هاتف هواوي الجديد من 10 أبريل من أي فرع من فروع زين البحرين أو من خلال المتجر الإلكترونيwww.eshop.bh.zain أو عبر تطبيق زين البحرين.

خدمات زين البحرين

للاطلاع على رقم هاتفك زين البحرين : *111#

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