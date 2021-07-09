سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد Galaxy S21 FE ومواصفاته ومميزاته
كشفت بعض التسريبا الواردة عن شركة سامسونج أن موعد طرح هاتف الشركة الكورية الجنوبية الجديد Galaxy S21 FE قد اقترب فعلياً، وذلك بعد أن زعمت تقارير سابق تفيد بأن طرح S21 FE قد تأخر لأكتوبر المقبل بسبب نقص في بعض مستلزماته ورقائقه العالمية.
سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد Galaxy S21 FE
ولكن الموعد الحقيقي لطرح هاتف سامسونغ الجديد Galaxy S21 FE هو شهر أغسطس المقبل، وقام إيفان بلاس المسرب التقني الشهير، بنشر بعض مواصفات ومميزات هاتف S21 FE وتصميمه الكامل.
وجاءت مواصفات هاتف سامسونج الجديد S21 FE وفق ما يلي.
- تصميم هاتف Galaxy S21 FE يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف Galaxy S21 +.
- ألوانه أسود وأبيض وأخضر زيتوني وبنفسجي.
- مقاس لوحته 6.4 بوصة.
- ماسح ضوئي ببصمات الإصبع بالشاشة.
- يوجد بروز للكامير الأمامية وهي بدقى 12 ميجا بكسل.
- الكاميرا الخلفية بدقة 32 ميغا بكسل.
- المعالج Snapdragon 888.
- الذاكرة العشوائية 128 / 256 جيجابايت.
- سعة البطارية 4500 مللي أمبير بالساعة.
- مقاس الهاتف الجديدمن سامونغ 155.7 × 74.5 × 7.9 ملم .
- الوزن 176 غرام.
- يوجد به استريو لمكبرات الصوت.
- قارئ بصمات أسفل الشاشة.
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