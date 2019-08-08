سامسونج تعلن عن هاتفها الجديد جالاكسي نوت 10 بموصفات خياليه

اعلنت شركة سامسونج العالميه عن النسخة الجديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت الذي يعمل بشبكة الجيل الخامس وتتمتع بعدة بخصائص الكاميرا المحسنة، أملا منها في أن يساعدها هذا االاصدار المتميز في زيادة ارباحها المتراجعة نسبيا ووتقريب المسافة مع منافستها هواوي. وتعتبر شركة سامسونج إلكترونيكس اكبر المستفدين من المتاعبالتي تعرضت لها شركة هواوي تكنولوجيز منذ اكثر من شهرين ، وحقفت خلال هذه الفتره من مبيعات الهواتف الذكية نسبة 7%، مع انخفاض مبيعات الشركة الصينية هواوي في السوق العالمي بعد أن أدراج الولايات المتحدة الامريكة شركة هواوي على قائمة السوداء للتجارة في شهر مايو الماضي