سامسونج تعلن عن هاتفها الجديد جالاكسي نوت 10 بموصفات خياليه

اعلنت شركة سامسونج العالميه عن النسخة الجديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت الذي يعمل بشبكة الجيل الخامس وتتمتع بعدة بخصائص الكاميرا المحسنة، أملا منها في أن يساعدها هذا االاصدار المتميز في زيادة ارباحها المتراجعة نسبيا ووتقريب المسافة مع منافستها هواوي.وتعتبر شركة سامسونج إلكترونيكس اكبر المستفدين من المتاعبالتي تعرضت لها شركة هواوي تكنولوجيز منذ اكثر من شهرين ، وحقفت خلال هذه الفتره من مبيعات الهواتف الذكية نسبة 7%، مع انخفاض مبيعات الشركة الصينية هواوي في السوق العالمي بعد أن أدراج الولايات المتحدة الامريكة شركة هواوي على قائمة السوداء للتجارة في شهر مايو الماضي
خصائص الهاتف الجديد
وبالتركيز على الاهتمام بخصائص الفيديو وجودة التصوير المحسنة التي ساهمت في ان تصبح هواوي ثاني أكبر الشركات مبيعات للهواتف الذكيةحول العالم، وتأمل شركة سامسونج في أن يحظي الهاتف جالاكسي” نوت10″قبول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.والهاتف الذكي الجديد متوفر بشاشتين 6.3 و8.8 انش ومزود ايضا بمؤثرات فيديو مطورة جدا مثل تكنولوجيا الواقع المعزز وايضا كاميرا أمامية أعلى الشاشة لجوده اعلي عند التقاط السيلفي ويقدر ثمن الهاتف “نوت10” بأسعار تبدأ من 950 دولا و سعر “نوت10 بلس” المزود بشاشة اكبر 1100 دولارا تقريبا، أما الاصدار المزود بخاصية الجيل الخامس سعره 1300 دولار تقريبا. وقد جرى الكشف عن الهاتف لاول مره في نيويورك يوم امس الاربعاء ، وعلقت الشركة علي ان هذا المنتج الجديد الأكثر أهمية لنا الان في النصف الثاني من هذا العام
التعليقات