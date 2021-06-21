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سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري

بواسطة سمير زيادة
سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الرائدة في مجال صناعة التكنولوجيا والهواتف الذكية، اليوم الاثنين، النقاب عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى في الهند، كما كشفت عن المواصفات التقنية والنطاق السعري، حيث سيُباع في الهند بمبلغ حوالي 200 دولار للطراز الأول مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 جيجابايت من ذاكرة التخزين، فيما الطراز الثاني مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 128 غيغابايت فتبلغ تكلفته حوالي 229 دولارا.

1 هاتف Galaxy M32
2 مواصفات هاتف Galaxy M32

هاتف Galaxy M32

سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري

مواصفات هاتف Galaxy M32

  • شاشة العرض

ويتميز الهاتف الجديد من سامسونغ بشاشة أموليد Super AMOLED Infinity-U بقياس 6.4 بوصة وبدقة  Full HD +، ودرجة سطوع تبلغ 800 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تدعم الشاشة زجاج Gorilla Glass 5  القوى للحماية من الخدوش، وسيعمل الهاتف بواجهة  One UI 3.1، استنادا إلى نظام التشغيل  Android 11.

  • المعالج

يحتوي هاتف Galaxy M32 على معالج Helio G80  لتشغيله، المقترن مع ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة، وما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين eMMC، مع فتحة بطاقة microSD للتوسيع.

  • الكاميرات

    سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري
    سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري

يحتوي الهاتف في الأمام على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابكسل مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل، وفي خلف الجهاز يوجد إعداد الكاميرا الرباعية، وهي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعرين آخرين بدقة 2 ميغابيكسل، ويمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

  • مواصفات أخرى

ويتميز هاتف Galaxy M32 بمواصفات إضافية منها:

  1. قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.
  2. ميزات الاتصال بالهاتف وهي: GPS و LTE و Wi-Fi b / g / n / ac و Bluetooth 5.0، ومنفذ USB من النوع C ، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم.
  3. يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة، حيث تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها بسرعة 25 واط.
  4. يتوفر الهاتف الذكي باللونين الأسود والأزرق الفاتح.سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري

أما التوافر فقد أعلنت سامسونغ أن هاتف Galaxy M32 سيكون متاحا حصريا من خلال موقع أمازون بدءا من 28 يونيو.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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