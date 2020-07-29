سامسونغ تكشف مواصفات هاتف Galaxy M31s قبل يومين من إطلاقه رسميًا

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية ، عملاقة الهواتف الذكية والإلكترونيات عن مواصفات هاتف Galaxy M31s الجديد ، وذلك قبل فترة وجيزة من إطلاقه رسميًا، والمقرر في 30 يوليو الجاري، حيث كشفت عن مواصفات جديدة في التصميم والبعض من ميزات الهاتف المنتظر عبر صفحة Amazon.in ، ومن المقرر إطلاق الهاتف باللونين الأسود والأزرق، وفي هذه المراجعة نستعرض أبرز المواصفات التقنية التي سيحتويها الجهاز الجديد.

هاتف Galaxy M31s

مواصفات Galaxy M31s

شاشة العرض من نوع سوبر أموليد، كابتسيف تدعم 16 مليون لون، وبحجم 6.5 بوصة ، 102 سم2، وبدقة 1080x 2400 بكسل، Full HD +.

يشتغل الجهاز بنظام اندرويد 10 ، و One UI 2.0 .

ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على معالج Exynos 9611 ( 10 نانومتر)

وأما إمكانيات الكاميرا، فسيأتي الهاتف بكاميرا رباعية خلفية وهي:

عريضة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة8 . كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل. كاميرا ماكرو 5 ميغابكسل.

ويأتي بكاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل.

لأول مرة سامسونغ تزود Galaxy Buds Live، بأهم ميزة يترقبها الجميع وهي ساعة Galaxy Watch 3 ، التي ستتيح للمستخدم الرد على المكالمات من خلال قبضة اليد.

سيتم تشغيل الجهاز ببطارية 6000 مللي أمبير في الساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

يحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع.

يأتي بفتحة لبطاقة SIM مزدوجة.

يدعم الاتصال لـ Wi-Fi ac و Bluetooth 5.0.، و A-GPS.

سيتوفر الهاتف بالألوان الأزرق ، و الأسود ، والأحمر.

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