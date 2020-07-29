سامسونغ تكشف مواصفات هاتف Galaxy M31s قبل يومين من إطلاقه رسميًا
كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية ، عملاقة الهواتف الذكية والإلكترونيات عن مواصفات هاتف Galaxy M31s الجديد ، وذلك قبل فترة وجيزة من إطلاقه رسميًا، والمقرر في 30 يوليو الجاري، حيث كشفت عن مواصفات جديدة في التصميم والبعض من ميزات الهاتف المنتظر عبر صفحة Amazon.in ، ومن المقرر إطلاق الهاتف باللونين الأسود والأزرق، وفي هذه المراجعة نستعرض أبرز المواصفات التقنية التي سيحتويها الجهاز الجديد.
هاتف Galaxy M31s
مواصفات Galaxy M31s
- شاشة العرض من نوع سوبر أموليد، كابتسيف تدعم 16 مليون لون، وبحجم 6.5 بوصة ، 102 سم2، وبدقة 1080x 2400 بكسل، Full HD +.
- يشتغل الجهاز بنظام اندرويد 10 ، و One UI 2.0 .
- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.
- يحتوي الهاتف على معالج Exynos 9611 ( 10 نانومتر)
- وأما إمكانيات الكاميرا، فسيأتي الهاتف بكاميرا رباعية خلفية وهي:
- عريضة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة8 .
- كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.
- مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.
- كاميرا ماكرو 5 ميغابكسل.
- ويأتي بكاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل.
- لأول مرة سامسونغ تزود Galaxy Buds Live، بأهم ميزة يترقبها الجميع وهي ساعة Galaxy Watch 3 ، التي ستتيح للمستخدم الرد على المكالمات من خلال قبضة اليد.
- سيتم تشغيل الجهاز ببطارية 6000 مللي أمبير في الساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.
- يحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع.
- يأتي بفتحة لبطاقة SIM مزدوجة.
- يدعم الاتصال لـ Wi-Fi ac و Bluetooth 5.0.، و A-GPS.
- سيتوفر الهاتف بالألوان الأزرق ، و الأسود ، والأحمر.
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