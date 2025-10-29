سبب غضب مستخدمي إنستجرام من التحديث الأخير

أثار إنستجرام جدلاً واسعاً بعد إعادة تنظيم شريط القوائم بالكامل داخل التطبيق، مما غير طريقة تنقل المستخدمين بين الخلاصة الرئيسية، والرسائل المباشرة، وميزة Reels، ويعني التصميم الجديد أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على نشر الصور بسهولة من أسفل الشاشة كما في السابق، بينما أصبح التمرير عبر الشاشة يبدل بين الصفحات المختلفة، ما تسبب في ارتباك كثيرين ممن يجدون أنفسهم فجأة في أقسام غير مقصودة داخل التطبيق.

استياء واسع وردود فعل غاضبة

أثار التغيير الجديد موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر العديد من المستخدمين عن انزعاجهم من صعوبة التصفح بعد التحديث. وفقًا لتقرير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كتب أحد المستخدمين على منصة X: “تصميم إنستجرام الجديد يربكني بشدة”، بينما أشار آخر إلى أنه أصبح ينتقل إلى صفحات مختلفة أثناء محاولة تصفح الصور، ويبدو أن التصميم الجديد ألغى البساطة التي اعتادها المستخدمون منذ سنوات، ما جعلهم يطالبون بالعودة إلى الشكل السابق، وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هذه التغييرات تأتي ضمن مرحلة اختبار تشمل مجموعة محدودة من المستخدمين قبل إطلاقها رسميًا في جميع أنحاء العالم.

موقف الشركة وتبريراتها الرسمية

من جانبه، أوضح آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لإنستجرام، أن الهدف من إعادة التصميم هو جعل أكثر الميزات استخداماً مثل Reels والرسائل المباشرة في متناول المستخدم بشكل أسرع، مضيفاً أن التجربة ما تزال في مرحلة الاختبار، وأكد موسيري عبر منشور على منصة Threads أن الشركة تدرك أن هذه التغييرات تحتاج إلى وقت للتعود عليها، مشيراً إلى أن التصميم الجديد يعكس كيفية استخدام الناس للتطبيق حالياً ومع ذلك، يرى كثير من المستخدمين أن إنستجرام أصبح يركز بشكل مفرط على Reels على حساب مشاركة الصور التي كانت أساس نجاحه.