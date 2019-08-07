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سبيستون… تردد SPACE TOON علي القمر الصناعي نايل سات

كتب نوران عمروفي آخر تحديث

سبيستون هي واحدة من افضل قنوات الكرتون علي القمر  الصناعي النايل سات، وهي من اهم قنوات الأطفال التي يحبها ويستمتع بها الأطفال والتي تقدم العديد والكثير من البرامج الترفيهية وسبيس تون العاب الأطفال المتنوعة والمختلفة لكل الأولاد والبنات. تحتوي القناة علي كمية كبيرة من الألعاب وأفلام الكرتون وتعمل قناة سبيستون علي تنمية مهارات الأطفال الثقافية والوعي التعليمي والصحي وتعليمهم الكثير من القدرات الخاصة التي تصلح لهم في حياتهم المستقبلية.

العاب سبيس تون SPACE TOON GAMES

العاب سبيس تون يوجد في القناة الكثير من الألعاب المهمة والجيدة لكل الأطفال والتي يمكنهم مشاهدتها ولعبها بالفعل. كما تحرص أداراه القناة علي بث المرح والروح الرياضية وتنيميه المهارات العقلية من خلال العاب سبيس تون الموجودة. وتقدم سبيس تون برامجها المنوعة لكل الأطفال من سن ثلاثة سنوات حتي سن عشر سنوات وهي مرحلة مهمة جدا عند كل الأطفال.

SPACE TOON

SPACETOON تقدم الكثير من مسلسلات الكرتون علي مدار ال24 ساعة حيث تقوم بعرض مسلسل مازنجر المحبوب لكل الأطفال  ومسلسل كرتون المحقق كونان وكرتون الكابتن ماجد. وغيرها من البرامج التلفزيونية المخصصة التي تقدمها سبيس تون للأطفال. من اجل الاستمتاع بالبرامج التلفزيونية بشكل راقي وجيد بالفعل.

تردد قناة سبيس تون

اسم القمر الصناعياسم القناةتردد سبيس توونمعدل الترميز
نايل ساتسبيس تون11785 V27500

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عن الكاتب

نوران عمرو

صحفية ومحررة بموقع كلمة اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية والتسوق أون لاين والشراء عبر الأنترنت

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