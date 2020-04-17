سدد فاتورة التليفون الارضي شهر أبريل 2020 برقم تليفونك عبر موقع المصرية للاتصالات

لقد وفرت الشركة المصرية للاتصالات طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا من المنزل نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعل دفع فاتورة الارضي لشهر أبريل برقم الهاتف فقط يمكن سداد قيمة الفاتورة عبر موقع الشركة على الأنترنت، حيث يتم تسديد فاتورة التليفون الارضي كل 3 شهور عبر منافذ متعددة فلم تفرض المصرية للاتصالات على عملائها السداد بمكان معين، لذا نقدم لكم خطوات دفع فاتورة التليفون الارضي شهر أبريل عبر موقع كلمة بالتفاصيل.

ادفع فاتورة التليفون الارضي شهر أبريل 2020

ادفع فاتورة التليفون الارضي شهر أبريل 2020 الآن عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، منذ بداية شهر أبريل يبحث جميع المواطنين عبر المواقع الإلكترونية للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي التي من المنتظر سدادها خلال الأيام الحالية، علما بأن هناك بعض الشائعات التي ترددت الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إلغاء فاتورة التليفون الارضي لهذا الشهر بسبب الظروف الحالية، وقد أعلن مسئول المصرية للاتصالات عن نفي تلك الشائعات ولا صحة لهذه الأخبار.

المصرية للاتصالات فاتورة الارضي

وتضامنا مع الأزمة الراهنة التي تواجهها البلاد فقد قررت الشركة المصرية للاتصالات بمد فترة سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2020 كمساهمة مع المواطنين في تحمل الأعباء المعيشية،علما بأن فاتورة التليفون الارضي يتم تسديدها من منتصف الشهر الحالي 15 أبريل ولمدة شهر حتى 15 مايو 2020 ويليها يتم فرض غرامة مالية على فاتورة التليفون.