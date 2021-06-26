قامت شركة ريلمي بإطلاقها هاتفها Realme C21 من سلسلة هواتف C وهي من الهواتف الذكية المتناسبة مع احتياجات العملاء بأسعار تنافسية بنفس الفئة السعرية، في السطور القادمة نستعرض أبرز مواصفات هاتف Realme C21 ونستعرض أهم المميزات والعيوب الخاصة بالهاتف، اليكم سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C21.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C21

هاتف ريلمي C21 أبعاده 165.2×76.4×8.9 ملم

وزنه 190 جم.

الهاتف تم تصنيعه من البلاستيك.

يدعم الاتصال من النوع Nano Sim

يدعم شبكات الاتصال للأجيال الثاني والثالث والرابع.

الشاشة على شكل النوتش.

الهاتف ذاكرته يسعة 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية 13 و 2 و 2 ميجا بيكسل.

البطارية سعته 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل من النوع أندرويد 10 بواجهة ريلمي Realme UI

مميزات وعيوب هاتف Realme C21

يتميز الهاتف بدعمه لمستشعر البصمة، كما أن البطارية سعتها كبيرة تكفي للاستخدام اليومي.

من أبرز العيوب عدم دعم الهاتف للميكروفون الثانوي اللازم لعزل الضوضاء، كما أن السماعات الخارجية موجودة بظهر الهاتف، وبالتالي يسهل كتمها.

سعر هاتف Realme C21

عند شراء هاتف Realme C21 من شركة يلمي تحصل بالعلبة على التالي:

رأس شاحن قوته 10 واط.

سلك يو اس بي من النوع Micro USB

دبوس معدني.

اسكرينة مع الهاتف.

ضمان الهاتف.

كتيب تعليمات الاستخدام السريع.

ويأتي هاتف Realme C21 للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام في مصر بسعر 2200 جنيه مصري، وفي السعودية يأتي بسعر 480 ريال سعودي.