Take a fresh look at your lifestyle.


سعر ومواصفات سامسونج نوت 10 بلس في السعودية 2021 – 1443

بواسطة عزت محمد
سعر سامسونج نوت 10 بلس سامسونج نوت 10 بلس في السعودية

طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد سامسونج نوت 10 بلس بالعديد من المواصفات التي تجعل الهاتف منافس قوي لمثيله من الهواتف في نفس الفئة السعرية من الهواتف الذكية، في السطور القادمة نستعرض سعر ومواصفات سامسونج نوت 10 بلس في السعودية 2021 – 1443.

1 مواصفات سامسونج نوت 10 بلس
2 سعر نوت 10 بلس في السعودية

مواصفات سامسونج نوت 10 بلس

جهاز سامسونج نوت 10 بلس يتمتع باحتوائه على العديد من المواصفات المختلفة وأبرزها تأتي على النحو التالي:

  • يدعم شريحتين من نوع Nano Sim
  • يدعم شبكات الاتصال للأجيال الثاني والثالث والرابع.
  • الزجاج تم تصنيعه من إطار من الستانلس ستيل.
  • يتوفر حماية جوريلا على ظهر الهاتف.
  • الكاميرا دقتها 10 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الخلفية رباعية دقتها 16 و 12 و 12 ميجا بيكسل والكاميرا الرابعة TOF
  • تأتي بإصدارين الأول ذاكرة 256 جيجا بايت مع رامات 12 جيجا بايت، والإصدار الثاني ذاكرة 512 جيجا بايت ورامات 12 جيجا بايت.

سعر نوت 10 بلس في السعودية

يأتي هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس في السعودية بسعر يصل إلى 2699 ريال سعودي، كما يأتي سعر هاتف نوت 10 بلس للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام في مصر بسعر 12500 جنيه مصري، وتأتي علبة الهاتف لتحتوي على ما يلي:

  • قلم S Pen
  • اسكرينة شاشة.
  • سنون قلم.
  • شاحن 45 واط.
  • البطارية سعتها 4300 مللي أمبير.
  • نظام التشغيل Android 9.0 Pie بواجهة سامسونج One UI
  • رأس شاحن.
  • سلك يو اس بي USB من النوع Type C
  • جراب حماية الهاتف.
  • دبوس معدني.
  • كتيب تعليمات.
  • سماعات أذن.
  • منفذ OTG
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 وهدايا 9999 جوهرة

أخبار التقنية

خطوات إنشاء حساب جيميل 2021

أخبار التقنية

قريباً وخلال أيام.. واتساب دون اتصال بالإنترنت ومزايا أخرى جديدة بشرط واحد فقط

أخبار التقنية

هاتف آيفون 13 الجديد أحدث إصدرات “آبل” والسعر والمواصفات والمزايا الجديدة…

أخبار التقنية

شحن نقاط فورت نايت والحصول على نقود V-BUCKS وبطاقة المعركة

أخبار التقنية

سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتف Galaxy M32 متوسط المدى والنطاق السعري

أخبار التقنية

شحن شدات ببجي PUBG UC 2021 والحصول على إضافات التحديث الجديد

أخبار التقنية

التردد الجديد لقناة كوكي كيدز علي النايل سات 2021

أخبار التقنية

ضبط تردد قناة موجة كوميدي على النايل سات 2021

أخبار التقنية

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية عبر النايل سات 2021 الجديد


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.