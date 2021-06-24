طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد سامسونج نوت 10 بلس بالعديد من المواصفات التي تجعل الهاتف منافس قوي لمثيله من الهواتف في نفس الفئة السعرية من الهواتف الذكية، في السطور القادمة نستعرض سعر ومواصفات سامسونج نوت 10 بلس في السعودية 2021 – 1443.

مواصفات سامسونج نوت 10 بلس

جهاز سامسونج نوت 10 بلس يتمتع باحتوائه على العديد من المواصفات المختلفة وأبرزها تأتي على النحو التالي:

يدعم شريحتين من نوع Nano Sim

يدعم شبكات الاتصال للأجيال الثاني والثالث والرابع.

الزجاج تم تصنيعه من إطار من الستانلس ستيل.

يتوفر حماية جوريلا على ظهر الهاتف.

الكاميرا دقتها 10 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية دقتها 16 و 12 و 12 ميجا بيكسل والكاميرا الرابعة TOF

تأتي بإصدارين الأول ذاكرة 256 جيجا بايت مع رامات 12 جيجا بايت، والإصدار الثاني ذاكرة 512 جيجا بايت ورامات 12 جيجا بايت.

سعر نوت 10 بلس في السعودية

يأتي هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس في السعودية بسعر يصل إلى 2699 ريال سعودي، كما يأتي سعر هاتف نوت 10 بلس للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام في مصر بسعر 12500 جنيه مصري، وتأتي علبة الهاتف لتحتوي على ما يلي: