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سعر ومواصفات سامسونج Samsung Galaxy A12

بواسطة عزت محمد
سعر سامسونج Samsung Galaxy A12 مواصفات سامسونج Samsung Galaxy A12

وضعت شركة سامسونج كل ما لديها من تقنية ومواصفات مميزة في أيقونتها سامسونج Samsung Galaxy A12 والذي يتمتع بالمميزات المتعددة والمواصفات المطورة عن الهاتف السابق له Samsung Galaxy A11 اليكم نوضح سعر ومواصفات Samsung Galaxy A12

1 مواصفات هاتف Samsung Galaxy A12
2 سعر هاتف Samsung Galaxy A12 في مصر والسعودية

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A12

  • أبعاد الهاتف 164×75.8×8.9 ملم.
  • وزن الهاتف  205 جرام.
  • تم تصنيع الهاتف من البلاستيك.
  • يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.
  • الشاشة على شكل نوتش.
  • مساحة الشاشة 6.5 بوصة.
  • دقة الشاشة 720×1600 بكسل.
  • يتوفر بالهاتف عدد من الإصدارات المختلفة وهي:
    • ذاكرة 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت.
    • ذاكرة 128 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت.
  • المعالج من نوع Helio P35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو.
  • المعالج الرسومي من نوع PowerVR GE8320
  • الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الخلفية رباعية 48 و 5 و 2 و 2 ميجا بيكسل.
  • يدعم منفذ 3.5 ملم.
  • البطارية سعتها 5000 مللي أمبير.
  • قوة الشحن 15 واط.
  • نظام التشغيل اندرويد 10

سعر هاتف Samsung Galaxy A12 في مصر والسعودية

أطلقت شركة سامسونج هاتفها Samsung Galaxy A12 لتحتوي علبة الهاتف على:

  • الهاتف.
  • رأس شاحن بقوة 15 واط.
  • دبوس معدني.
  • كابل يو اس بي.
  • كتيب دليل الاستخدام.
  • ضمان للهاتف.
  • سماعات أذن 3.5 ملم.

هاتف Samsung Galaxy A12 سعره للنسخة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام في مصر 2450 جنيه مصري، وفي النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رامات سعر الهاتف في مصر يكون بقيمة 2700 جنيه مصري.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن سعر هاتف Samsung Galaxy A12 في السعودية يكون بقيمة 584.6 ريال سعودي.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

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