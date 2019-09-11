سعر ومواصفات هاتف أيفون الجديد iPhone 11 الخاص بشركة أبل

كشفت الشركة الرائدة في عالم الأجهزة الإلكترونية آبل النقاب عن هاتفها الجديد الذي طال أنتظاره هاتف أيفون iPhone 11، وقد أعلنت شركة أيل عن طرح هاتفها الجديد بثلاث إصدارات لنفس النسخة الخاصة بها، وهي iPhone 11 و iPhone 11 pro و iPhone 11 pro Max وبهذه النسخ الجديدة تحافظ الشركة علي الريادة الخاصة عن غيرها من الشركات في عالم الهواتف الذكية.







ويترقب العديد من محبي هواتف شركة آبل الأصدارت الجديدة للهواتف من الشركة كل عام، والتي تأتي كل نسخة عن النسخ السابقة لها بالعديد من المميزات الأكثر من رائعة لضمان بقائها علي رأس الشركات المنتجه للهواتف.

أسعار هواتف أيفون الجديدة iPhone 11 من شركة أبل







أسدلت شركة أبل النقاب عن ثلاثة نسخ خاصة بها من هاتفها الجديد الذي يحمل أسم ايفون 11 الذي يأتي بالعديد من المميزات الكبيرة وعدد كبير من التغييرات عن نسخ هواتفها السابقة.

أولآ : سعر هاتف iPhone 11.







أعلنت شركة أبل الأمريكية ان سعر هاتفها ايفون 11 الجديد تم طرحة في الأسواق بسعر 699 دولار.

ثانيآ : سعر هاتف iPhone 11 Pro.







طرحت شركة أبل النسخة الثانية من هاتفها الجديد ايفون 11 برو الجديد بسعر 999 دولار.

ثالثآ سعر هاتف iPhone 11 pro max.







كشفت الشركة عن النسخة الثالثة والأخيرة من هاتفها الجديد هذا العام ايفون 11 برو ماكس بسعر 1099 دولار.

الجدير بالذكر ان هاتف ايفون الجديد الذي طرحة شركة ابل يأتي بسعر أقل من الأسعار الخاصة بهواتفها السابقة، كما أعلنت الشركة عن طرح ساعتها الذكية الجديدة بسعر 199 دولار لتسبق منافسيها في عالم الهواتف الذكية بهاتف جديد يتميز بإمكانيات عالية وسعر جيد للغاية.

ومن أهم مميزات الهاتف الجديد ايفون 11 هو سرعة المعالج الخاص به الذي يأتي بإصدار A12 مع وحدة معالجة عالية السرعة تصل الي نحو 20%.

ويأتي ايضآ الهاتف الخاص بشركة أبل iPhone 11 بكاميرا عالية التقنية مما يتح لك ألتقاط الصورة بتقنية HDR مع كاميرا أمامية بتقنية True Depth لصور وفيديوهات بتقنية 4k للتصوير بالحركة البطيئة.