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سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C25 في مصر والسعودية 2021

بواسطة عزت محمد
سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C25 هاتف ريلمي Realme C25 في مصر

تتألق سلسلة هواتف C من شركة ريلمي للهواتف الذكية بالمواصفات المختلفة التي تجعلها تتمتع بقوة شرائية كبيرة، ومن أبرز تلك الهواتف هاتف شركة ريلمي الجديد Realme C25 في السطور القادمة نوضح مواصفات سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C25 في مصر والسعودية 2021.

1 مواصفات هاتف ريلمي Realme C25
2 سعر هاتف ريلمي Realme C25

مواصفات هاتف ريلمي Realme C25

يتمتع هاتف ريلمي Realme C25 بالعديد من المواصفات المختلفة، تأتي أبرزها كما يلي:

  • أبعاده 164.5×75.9×9.6 ملم
  • وزنه 209 جم.
  • الهاتف تم تصنيعه من البلاستيك.
  • يدعم شريحتين اتصال من النوع نانو nano sim
  • تأتي الشاشة على شكل النوتش.
  • يدعم شبكات الاتصال للأجيال الثاني والثالث والرابع 2G , 3G , 4 G
  • يأتي بنوعين من اصدار الذاكرة، الأولى 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت والثانية 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت.
  • المعالج Helio G70‎ بتكنولوجيا 12 نانو من شركة ميديا تيك.
  • يدعم مستشعر البصمة.
  • يدعم خاصية  Face Unlock
  • البطارية سعتها 6000 مللي أمبير.
  • نظام التشغيل أندرويد 11
  • الواجهة Realme UI 2.0

سعر هاتف ريلمي Realme C25

عند شراء هاتف ريلمي Realme C25 يأتي في العلبة المحتويات التالية:

  • الهاتف مع اسكرينة.
  • رأس شاحن قوته 18 واط.
  • دبوس معدني.
  • ضمان.
  • كتيب تعليمات.
  • سلك يو اس بي من النوع Type C
  • جراب شفاف.

كما يأتي سعر هاتف ريلمي Realme C25 في مصر للنسخة 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بقيمة تبلغ 2700 جنيه مصري، كما أن سعر ريلمي Realme C25 في السعودية سعره يبلغ 619 ريال سعودي.

عزت محمد

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