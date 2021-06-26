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سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia G20 في مصر والسعودية 2021

بواسطة عزت محمد
مواضفات هاتف نوكيا Nokia G20 سعر هاتف نوكيا Nokia G20

عُرفت شركة نوكيا للهواتف منذ فترة طويلة بهواتفها ذات السعة الكبيرة التي تتحمل الفترات الطويلة من التشغيل، وقد أطلقت شركة نوكيا أيقونتها الحديثة Nokia G20 ليأتي من بين الهواتف الذكية التي تقدم تجربة مميزة بسعر مناسب، في السطور القادمة نستعرض سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia G20 في مصر والسعودية 2021

1 مواصفات هاتف نوكيا Nokia G20
2 مميزات وعيوب هاتف Nokia G20
3 سعر هاتف Nokia G20

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G20

  • الهاتف أبعاده 164.9x76x9.2 ملم.
  • وزنه 197 جم.
  • الهاتف يدعم شريحتين اتصال من النوع نانو NANO SIM
  • معالج الهاتف ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو.
  • الشاشة على شكل النوتش قطرة المياه.
  • مساحة الشاشة 6.52 بوصة.
  • الذاكرة الصلبة 128 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت.
  • الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
  • سعة البطارية 5050 مللي أمبير.
  • البطارية تدعم الشحن بقوة 10 واط.
  • نظام التشغيل من النوع أندرويد 11

مميزات وعيوب هاتف Nokia G20

  • يتميز هاتف نوكيا Nokia G20 بالعديد من المزايا أبرزها توفر منفذ يو اس بي من النوع Type C، كما أن ذاكرة الهاتف تكفي للملفات والتطبيقات كبيرة الحجم.
  • أما عن عيوب الهاتف فمن أبرز عيوب الهاتف هو احتياجه لفترة طويلة لشحن البطارية.

سعر هاتف Nokia G20

عند شرائك لهاتف نوكيا Nokia G20 فتجد العلبة تحتوي على ما يلي:

  • رأس شاحن قوته 10 واط.
  • سماعات أذن 3.5 ملم.
  • جراب ظهر شفاف.
  • دبوس معدني.
  • كتيب ضمان.
  • كتيب تعليمات.

كما أن الهاتف يأتي للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام في مصر بسعر 2750 جنيه مصري، وفي السعودية فسعره يكون بقيمة تبلغ 715 ريال سعودي.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

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