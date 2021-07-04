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سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart HD في مصر والسعودية 2021

بواسطة عزت محمد
سعر ومواصفات Infinix Smart HD Infinix Smart HD في مصر

شركة انفنكس لهواتف من الشركات العنية هن التعريف في تقديم باقة من الهواتف الذكية المعروفة بفئتها السعرية المنخفضة بالمقارنة بمواصفاتها المميزة المتكاملة، ومن أبرز هواتفها هاتف Infinix Smart HD والذي ينضم إلى سلسلة هواتف سمارت الاقتصادية من انفنكس، فيما يلي نستعرض سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart HD في مصر والسعودية 2021.

1 مواصفات هاتف Infinix Smart HD
2 سعر هاتف Infinix Smart HD في مصر والسعودية

مواصفات هاتف Infinix Smart HD

هاتف Infinix Smart HD يتمتع بتوفر المواصفات المختلفة بين طياته، وأبرز تلك المواصفات هي:

  • الهاتف يدعم شبكات الاتصال من الأجيال الثاني حتى الرابع.
  • أبعاد الهاتف 158.3×75.17×9.8 ملم.
  • وزن الهاتف 195 جرام.
  • الهاتف يدعم شريحتين اتصال من النوع Nano SIM
  • تم تصنيع الهاتف من البلاستيك بالكامل.
  • الشاشة على شكل نوتش تأتي على هيئة Water Drop
  • دقة الشاشة 720×1560 بيكسل.
  • مساحة الشاشة 6.1 بوصة.
  • الهاتف ذاكرته بسعة 32 ميجا بيكسل مع رامات 2 جيجا بايت.
  • المعالج رباعي النواة من نوع Helio A20 بتكنولوجيا 12 نانو.
  • الكامبرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الخلفية ثناائية بدقة 8 ميجا بيكسل و AI
  • البطارية سعتها 5000 مللي أمبير.
  • الهاتف يعمل بنظام تشغيل انردويد 10
  • يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم.

سعر هاتف Infinix Smart HD في مصر والسعودية

عند شراء هاتف انفنكس سمارت اتش دي Infinix Smart HD الجديد 2021 يتم الحصول على كل من التالي بعلبة الهاتف:

  • الهاتف واسكرينة للهاتف.
  • رأس شاحن.
  • سلك USB من نوع Micro USB
  • جراب ظهر لحماية الهاتف.
  • ضمان الهاتف.
  • كتيب تعليمات دليل الاستخدام.
  • سماعات أذن 3.5 ملم.

بالنسبة لأسعار الهاتف في كل من مصر والسعودية، فتجدها كما يلي:

  • سعر هاتف Infinix Smart HD للنسخة 32 جيجا مع رامات 2 جيجا يبلغ 1400 جنيه مصري.
  • كما تجد أن سعر هاتف انفنيكس  Infinix Smart HD في المملكة العربية السعودية للنسخة 32 جيجا مع رامات 2 جيجا يبلغ 315 ريال سعودي.
عزت محمد

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