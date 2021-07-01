هاتف نوكيا Nokia 5.4 أطلقته شركة نوكيا ليكون من أحدث هواتفها التي سيطرت على السوق المحلي بنسبة كبيرة لمواصفات الهاتف المميزة وسعره المنافس لنفس فئته السعرية، في السطور القادمة نستعرض سعر ومواصفات هاتف Nokia 5.4 في مصر والسعودية.

مواصفات هاتف Nokia 5.4

تتنوع المواصفات التقنية لهاتف نوكيا Nokia 5.4 وتأتي على النحو التالي:

أبعاد الهاتف 161x76x8.7 ملم

وزن الهاتف 180 جم.

الهاتف يدعم شريحتى اتصال من نوع نانو Nano SIM

يدعم شبكات الاتصال للأجيال الثاني والثالث والرابع.

الشاشة بشكل الثقب مساحتها 6.39 بوصة.

ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت مع رام 4 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية 48 و 5 و 2و 2 ميجا بيكسل.

البطارية سعتها 4000 مللي أمبير.

قوة شحن البطارية 10 واط.

نظام التشغيل أندرويد 10.

الهاتف يدعم مستشعر البصمة.

يدعم خاصية GPS

يتوفر به منفذ 3.5 ملم.

يتوفر به منفذ USB

سعر هاتف Nokia 5.4 في مصر والسعودية

في حالة شراء هاتف نوكيا Nokia 5.4 يتم الحصول على العلبة بمحتوياتها التالية:

الهاتف مع اسكرينة.

رأس شاحن قوته 10 واط.

كابل يو اس بي من نوع Type C

دبوس معدني.

جراب ظهر.

سماعات أذن.

ضمان هاتف.

كتيب دليل الاستخدام.

كما يتم اطلاق هاتف نوكيا Nokia 5.4 في مصر للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2900 جنيه مصري.

أما في السعودية فيتم بيع هاتف Nokia 5.4 بسعر 650 ريال سعودي للنسخة 128 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت.