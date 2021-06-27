قد أطلقت شركت فيفو مجموعة من الهواتف الذكية مؤخرا، فقد نالت على إعجاب الكثير من الأشخاص وكل هاتف تقوم بإصداره له مواصفات مميزة وخاصة عن الهاتف السابق صناعته،والشركة أيضا تتميز بسلسة V الأكثر شهرة، وسوف نتحدث في هذا المقال عن سعر ومواصفات هاتفvivo v21 ومميزاته وعيوبه.

سعر ومواصفات هاتف vivo v21

الهاتف مزود بشريحتين إتصال من نوع شرائح Nano Sim.

مزود بشبكات بثلاث أجيال 2G ,3G,4G.

ذو جودة عالية، مصنوع من الزجاج مع طبقة تمنع البصمات على الهاتف.

يكون وزن الهاتف 176 جم، أما بالنسبة لابعاده هى 7×73.9×7.3 ملم.

شكل الشاشة يكون على هيئة Water Drop،ومساحة الشاشة 6.44إنش بدقة 1080×2400 بكسل،أبعاد عرض الشاشة 20.9 لكى يكون العرض واضح للمحتوي، وأيضا ذات تردد عالي يصل الى Hz90 ليتمكن المستخدم من العب بأفضل جودة .

أما بالنسبة للمعالج فهو نفس معالج Xiaomi Redmi Note 9T ، بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC3.

ذاكرة الهاتف الصلبة 128 جيجا بايت UFS 2.2، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وممكن ان تصل ال11 جيجا بايت.

ممكن ان يزود بكارت مموري في موضع الشريحه ويصل مساحة الكارت الى512 جيجا بايت.

الكاميرا الامامية تكون بجودة 88 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0/F، وأيضا بها فلاش ثنائي، عند التقاط فيديو من الكاميرا الامامية يكون بجودة 4k بجودة 2160 بكسل الالتقاط للهاتف بمعدل 30 إطار في الثانية، كما أن التصويرمزود بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل.

أما عن الكاميرا الخلفية من حيث الملمس فهي بارزة قليلافي الخلف، مزودة بثلاث كاميرات، الاولى والاساسية تاتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8،الكاميرا الثانية مختصه بالتصوير الواسعوتاتى بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 ،وبالنسبة للكاميرا الأخيرة خاصة بالميكرو وتاتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4،وايضا فلاش إحادي، التصوير الفيديو من الكاميرا الخلفية يكون بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة

الميكروفون مزود بعازل للضوضاء أثناء إستخدام الهاتف.

الواى فاي يكون بترددات الـ a/b/g/n/ac مع دعمه ال Wi-Fi Direct, hotspot

البلوتوث يكون بإصدار 1 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم تحديد الموقع كما يدعم أنظم الملاحة الآخرى.

يتوفر بها وسائل الامان كمستشعر البصمة و face unlock .

مزود الهاتف بالبوصلة ونظارة الواقع الإفتراضي.

مزود بمنفذ USB من النوع الحديث.

سعة البطارية 4000 مللى أمبير ومزود بشاحن سريع.

الهاتف مزود بنظام اندوريد 11 مع واجهة فيفو.

الوان الهاتف متوفر بلونين الازرق الغامق، والازرق المتدرج.

سعر الهاتف 5690

مميزات هاتف vivo v21

يتميز بأن به أحدث نظام أندوريد 11.

يميز بأنه خفيف ويسهل حملة.

بطارية مميزة تصل 4000 أمبير بشاحن سريع.

يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بفضل OIS والفلاش.

يتميز بذاكرة كبيرة تضم كل الملفات والتطبيقات .

شاشة مميزة من حيث الابعاد والالون .

معالج يضمن لك أداء سهل وسلس.

يتميز الهاتف ببصمة وشبكات ممتازة من حيث الاداء.

عيوب هاتف vivo v21