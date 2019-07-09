“سعر ومواصفات” وعيوب موبايل شاومي نوت xiaomi redmi note 7

“هاتف xiaomi redmi note 7” يتميز بشاشة نوتش مع وجود كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل ليصبح الهاتف أول هاتف في الفئة المتوسطة يمتلك هذه المميزات الدقيقة، فسوف نوضح لكل من يبحث عن موبايل شاومي نوت 7 ما هي مواصفات الموبيل، والإمكانيات والمواصفات التي يتميز بها، والعيوب التي تقابل البعض عند شراء شاومي نوت 7، واليكم التفاصيل.

مواصفات موبايل xiaomi redmi note 7 شاومي نوت 7

يدعم هاتف شاومي راديو FM.

يدعم الهاتف وجود شريحتين نوع NANO.

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال حتي 4G.

الشاشة من نوع LCD، تحتوي علي دقة 1080X2340، بمعدل 409 بكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

يتميز بسعة تخزينية 32 جيجا بايت.

يدعم الهاتف تصوير جميع الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بجودة FHD.

ألوان الهاتف متعددة منها أحمر ذات درجات، وأزرق، وأسود.

تحتوي علي بطارية رائعة ذات شحن سريع، وتستمر حتي 48 ساعة متواصلة.

تتميز بجودة السماعات الداخلية عند أجراء المكالمات.

السعر يبدأ من 3800 ج حتي 3100 ج.

عيوب موبايل xiaomi redmi note 7 شاومي نوت 7