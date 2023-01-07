سعر ومواصفات Infinix Hot 12 يدعم مستشعر البصمة 2023

هاتف Infinix Hot 12 يعتبر من أفضل الهواتف التي تعرض في السعودية ومصر والإمارات، لأنه يتميز بشكله الأنيق وألوانه الجذابة وإمكانياته الرائعة، ولكن البعض لا يعرفون عنه شيء، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم سعر ومواصفات Infinix Hot 12 .

مواصفات هاتف Infinix Hot 12:

يدعم ٢ شريحة إتصال نوعهما Nano Sim، ويدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع.

وزنه مائة خمسة وتسعون جرام، وتم صناعته من البلاستك وله شاشة نوعها IPS LCD ذات مساحة 6,82 إنش، وجودتها 720*1612 بكسل.

مميزات هاتف Infinix Hot 12:

يتوفر به عدة اصدارات من الذاكرة العشوائية والصلبة منها الاصدار الأول سعته مائة ثمانية وعشرون جيجابايت بالذاكرة الصلبة، ومن الذاكرة العشوائية سعة أربعة جيجابايت.

والاصدار الثاني سعة مائة ثمانية وعشرون جيجابايت بالذاكرة الصلبة، ومن الذاكرة العشوائية سعة ستة جيجابايت، وبه أيضا إمكانية تخزين البيانات عن طريق ميموري يوجد بمنفد منفصل لتوفير مساحة كبيرة.

يوجد به معالج نوعه Helio G85 بتكنولوجيا الاثنا عشر نانو ومعه معالج يسمى رسومي نوعه Mali-G52-MC2.

توجد به كاميرا أمامية ذات دقة عالية توصل إلى ثمانية ميجا بكسل، وفلاش مزدوج نوعه ليد فلاش، وبه كاميرا خلفية ثلاثية الأولى التي تعتبر الأساسية دقتها ثلاثة عشر ميجا بكسل، والثانية دقتها إثنين ميجا بكسل، والثالثة كاميرا نوعها QVGA وبها فلاش مزدوج نوعه ليد فلاش.

يصور الموبيل فيديوهات عالية الدقة فقد تصل إلى ألف وثمانين بكسل بجودة ال FHD، ويمكنه التقاط ثلاثون إطار بالثانية.

يدعم نظام ال Dual-band، ويأتي عليه الواي فاي بترددات ال n/ac/b/g/a.

يساعد الهاتف على تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الGPS، ويدعم مستشعر البصمة وصوت ستريو وسماعات الاذن، والحماية ووسائل الأمان والقرب والبوصلة ومستشعرات التسارع.

يوجد به بطارية قوية سعة خمس آلاف مللي امبير، وبه شاحن بقوة ثمانية عشر واط.

يتوفر هذا الهاتف باللون الأبيض واللون الأسود واللون الأخضر، واللون الأزرق.

عيوب موبيل Infinix Hot 12:

أداء الكاميرا متواضع والحافة السفلية كبيرة، ولا يوجد به ميكروفون ثانوي الذي يساعد على عزل الضوضاء.

ما زال هاتف Infinix Hot 11S فئته السعرية أفضل ومواصفاته أفضل.

مميزات Infinix Hot 12:

أداء الهاتف لا بأس به، ويدعم كارت الميموري وشريحتين اتصال، وشاشة كبيرة بها معدل تحديث، وبه بطارية قوية وكبيرة تصبح قيد التشغيل ليوم كامل.

سعر هاتف Infinix Hot 12: