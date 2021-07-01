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سعر ومواصفات Samsung Galaxy A02s في مصر والسعودية 2021 – 1443

بواسطة عزت محمد
سعر ومواصفات Samsung Galaxy A02s في مصر سعر ومواصفات Samsung Galaxy A02s في السعودية

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A02s الذي تم تطويره ليكون نسخة محدثة محسنة من الهاتف السابق لها Galaxy A01 وفي هذا الهاتف تم الحرص على علاج عيوب الهاتف السابق له من خلال مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A02s المميزة، في السطور القادمة نستعرض سعر ومواصفات Samsung Galaxy A02s في مصر والسعودية 2021.

1 مواصفات Samsung Galaxy A02s
2 سعر Samsung Galaxy A02s في مصر والسعودية

مواصفات Samsung Galaxy A02s

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A02s يتمتع باحتوائه على العديد من المواصفات المميزة له، أبرزها:

  • أبعاد الهاتف 164.2×75.9×9.1 ملم
  • وزن الهاتف 196 جرام.
  • يدعم شريحتين من النوع نانو Nano Sim
  • تم تصنيع الهاتف من البلاستيك.
  • الشاشة على شكل نوتش.
  • مساحة الشاشة 6.5 بوصة.
  • دقة الشاشة 720×1600 بكسل.
  • الذاكرة سعتها 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت.
  • يدعم أجيال شبكات الاتصال الثلاثة 2G , 3G , 4G
  • الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الخلفية ثلاثية 13 و 2 و 2 ميجا بيكسل.
  • البطارية سعتها 5000 مللي أمبير.
  • قوة الشاحن 5 واط.
  • نظام التشغيل للهاتف أندرويد 10 بواجهة OneUI 2.5
  • الهاتف يدعم  سماعات الأذن منفذ 3.5 ملم.
  • يدعم الهاتف GPS
  • يدعم الهاتف البلوتوث اصدار 4.2
  • المعالج ثماني النواة Snapdragon 450 تكنولوجيا 14 نانو
  • الهاتف يدعم خاصية Face Unlock

سعر Samsung Galaxy A02s في مصر والسعودية

عند شراء هاتف سامسونج Samsung Galaxy A02s تجد العلبة تحتوي على:

  • الهاتف واسكرينة.
  • رأس شاحن قوته 7 واط.
  • كابل يو اس بي من نوع Type C
  • دبوس معدني.
  • جراب ظهر.
  • سماعات أذن.
  • كتيب تعليمات.
  • ضمان الهاتف.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A02s في مصر يأتي بقيمة تبلغ 2050 جنيه مصري للنسخة 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا.

كما أن هاتف سامسونج Samsung Galaxy A02s يتم طرحه في المملكة العربية السعودية للنسخة 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت بقيمة تبلغ 438 ريال سعودي.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

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