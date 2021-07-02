شركة شاومي أطلقت سلسلة هواتف Mi 10T لتكون سلسلة منافسة للهواتف المختلفة بالسوق المحلي، ومن الهواتف الرخيصة لهواتف شركة شاومي هاتف Xiaomi Mi 10T Lite والذي يتميز بالمواصفات المختلفة والمميزات العديدة، في السطور القادمة نوضح سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T Lite في مصر والسعودية 2021.

مواصفات Xiaomi Mi 10T Lite

هناك عدد من المواصفات التي تميز هاتف Xiaomi Mi 10T Lite دونًا عن غيره من الهواتف في الفئة السعرية المنخفضة للهواتف الذكية، ومن أبرز تلك المواصفات ما يلي:

أبعاد الهاتف 165.38×76.8×9 ملم

وزن الهاتف 214.5 جرام.

تم تصنيع الهاتف من البلاستيك.

الهاتف يدعم شبكات الاتصال للأجيال الثلاثة 2G, 3G, 4G

الشاشة على شكل ثقب.

الشاشة مساحتها 6.67 بوصة.

الشاشة دقتها 1080×2400 بكسل.

الهاتف يأتي بذاكرة سعتها 128 جيجا بايت مع رامات 6 جيجا بايت.

المعالج كوالكم من نوع Snapdragon 750 5G بتكنولوجيا 8 نانو.

الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية 64 و 8 و 2 و 2 ميجا بيكسل.

سعة البطارية 4820 مللي أمبير.

قوة الشاحن 33 واط.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل اندرويد 10 بواجهة شاومي MIUI 12

سعر Xiaomi Mi 10T Lite في مصر والسعودية

عند فتح علبة الهاتف تجد ما يلي من محتويات:

الهاتف واسكرينة.

رأس شاحن قوته 33 واط.

كابل يو اس بي.

جراب ظهر شفاف.

دبوي معدني.

كتيب تعليمات.

ويأتي سعر هاتف Xiaomi Mi 10T Lite في مصر للنسخة 128 جيجا مع رامات 6 جيجا بايت بقيمة 4500 جنيه مصري.

أما في السعودية فيأتي سعر هاتف Xiaomi Mi 10T Lite بقيمة 1290 ريال سعودي.