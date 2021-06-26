سعر و مواصفات Xiaomi Mi 11 Lite احدث إصدارات شركة شاومي 2021

يعتبر هاتف Xiaomi Mi 11 Lite هو احدث اصدارات شركة شاومي العالمية التي تقوم بصناعة الهواتف الذكية في جميع انحاء العالم والتي نالت شهرة كبيرة خلال الاونة الاخيرة بسبب المواصفات الهائلة التي تقوم بطرحها في الهواتف الخاصة بها، ولاقى هاتف mi 11 lite منذ اصداره اعجاب الكثير من المستهلكين في جميع انحاء العالم وتحديدا في مصر والدول العربية، لذلك يرغب الكثير في التعرف على اهم المواصفات الخاصة بالهاتف وكذلك التعرف على سعر الهاتف في مصر، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بطرح سعر هاتف mi 11 lite واهم المواصفات الخاصة به.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Liteالجديد

تم تصميم هاتف mi 11 lite من قبل شركة شاومي بالكثير من المواصفات القياسية الهامة، حيث تقوم شركة شاومي بتحديث الاصدارات الجديدة من الهواتف وتزوديها بأحدث المميزات، وجاءت مواصفات هاتف شاومي mi 11 lite على النحو التالي.

تم تصميم الهاتف بشاشة تتميز بمساحة كبيرة تصل الى 6.55 بوصة.

نوع المعالج المصمم به الهاتف هو معالج كوالكوم سناب دراجون 732G، وهو المعالج ثماني المراة الذي يعمل على فاعلية الجهاز بشكل كبير.

يتم توفير الهاتف بنسختين، نسخة تضم مساحة تخزين داخلية 64 جيجا و6 جيجا رام ونسخة اخرى بمساحة 128 جيجا بايت وتضم 8 جيجا رام.

بطاقة الهاتف تتميز بحجم 4250 ملي امبير.

الهاتف متوفر بثلاثة الوان الازرق والاسود والذهبي.

سعر هاتف mi 11 lite الجديد

اما عن سعر هاتف mi 11 lite المطروح من شركة شاومي في مصر والدول المختلفة فنجد ان سعره يأتي مناسب للمميزات والمواصفات التي يمتلكها، فنجد ان سعر هاتف mi 11 lite بنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام تأني بسعر 5300 جنية مصري، اما عن سعر الهاتف نسخة 64 جيجا و6 جيجا رام فنجد ان سعره يبلغ حوالي 3000 جنية مصري.