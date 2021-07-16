سناب شات تزف نبأ سار للمستخدمين بشأن أزمة تعطيل حسابات snapchat

يواصل تطبيق التواصل الاجتماعي ونشر الصور والفيديوهات سناب شات خلال الفترة الأخيرة، إطلاق عدد من التحديثات المستمرة، التي تستهدف حل بعض المشكلات التي تواجه ملايين المستخدمين في العالم، بالإضافة إلى طرح عدد من الميزات والأدوات الجديدة التي يتم استخدامها خلال المحادثات والتصفح وغيرها، وكان أبرز أزمة أو مشكلة قد واجهت المستخدمين مؤخرًا هي وجود مشكلة في الدخول إليه مباشرة عقب التحديث الجديد، بالإضافة إلى تعطيل بعض الحسابات بشكل عشوائي غير متوقع.

حل مشكلة تعطيل الحسابات

وفي ظل التزايد الكبير من قبل ملايين المستخدمين على تحميل snapchat، واجه أمس العديد منهم بشكل مفاجئ مشكلة في التحديث الجديد منعهم من استخدامه، بالتزامن مع تعرض العديد من الحسابات للتعطيل والغلق العشوائي دون سابق إنذار أو مخالفات، الأمر الذي أربك الشركة المالكة للتطبيق، قبل أن تخرج عبر حسابها الرسمي على تويتر بتغريدة تتحدث عما وقع مؤخرًا، وعن تحركها السريع في حل تلك المشكلة وإنهائها على الفور.

snapchat وحل المشكلة

وأعلنت شركة snapchat رسميًا عن الانتهاء من حل مشكلة التحديث يدوياً للإصدار 11.34.1.35 في آبل ستور لحاملي هواتف الآيفون، مردفة:

“نحن على علم بوجود مشكلة في أحدث إصدار من سناب شات المتوفر في متجر أبل (أبل ستور). انتظر قليلاً، نحن نبحث في الأمر، ونعمل على إصلاحه”.

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وإعادة فتح الحسابات المُعطلة

كما أعلن تطبيق سناب شات عن إعادة فتح ما تعطل من حسابات، حيث لم يتمكنوا من الدخول إليها مباشرة عقب تحميل التحديث الجديد، إلا إنه الآن أصبح متاحًا الدخول بكل سهولة.