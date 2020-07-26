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سوني تطلق مكيف الهواء الشخصي بحجم الهاتف المحمول ويزن 1 كجم

بواسطة سمير زيادة
مكيف الهواء الشخصي من سوني مكيف الهواء الشخصي من سوني

في عالم الإلكترونيات والتطور المتسارع للتكنولوجيا في العالم، لم يعد شيئًا غير متوقع، فقد أطلقت شركة سوني العالمية مكيف الهواء الشخصي لا يتجاوز وزنه الـ1 كجم، وبحجم الهاتف المحمول، حيث صُمم لوضعه داخل طوق القميص، لتبريد حرارة الجسم، وأطلقت عليه اسم ريون بوكيت، وأوضحت سوني أنه يمكن التحكم في المكيف من خلال تطبيق هاتف ذكي مصاحب، مشيرة إلى انه تم تصميم قمصان مخصصة تحتوي على جيوب صغيرة في الياقة الخلفية للقميص لحمل الجهاز.

1 مكيف الهواء الشخصي من سوني
2 مزايا المكيف الشخصي
3 الإطلاق الرسمي للمكيف الشخصي
4 آراء العملاء بالمكيف الشخصي

مكيف الهواء الشخصي من سوني

مكيف الهواء الشخصي من سوني
مكيف الهواء الشخصي من سوني

مزايا المكيف الشخصي

وأوضحت شركة سوني المصممة للمكيف بعض المزايا التي يتمتع بها ومنها :

  • يمكن خفض درجة حرارة الجسم بمقدار 13 درجة مئوية خلال 5 دقائق عند ضبطه على أقصى طاقة.
  • وفي الشتاء يمكن أن يعمل كمدفأة ، بحيث يرفع درجة حرارة الجسم بمقدار 8 درجات مئوية.
  • يعمل الجهاز ببطارية قابلة لإعادة الشحن، وتستمر لمدة 90 دقيقة تقريبًا، لكنها تستغرق ساعتين كاملتين لإعادة الشحن.

ويجدر الذكر أن الجهاز ” ريون بوكيت ” متوفر في اليابان حاليًا من خلال بائعي التجزئة عبر الإنترنت، ولم تعلن سوني عن اي خطط لطرحه في الأسواق الأخرى مستقبلًا، ويبلغ سعره في اليابان نحو 130 دولارًا.

مكيف الهواء الشخصي من سوني
مكيف الهواء الشخصي من سوني

الإطلاق الرسمي للمكيف الشخصي

وكانت سوني أعلنت عن الجهاز في عام 2019، ولكنها قالت أنها ستطلقه رسميًا في 2020 بالتزامن مع بدء دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو، حيث تشتهر اليابان في تلك الفترة من العام بشدة الحر، وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم ، أعلنت سوني عن تأجيل عملية الإطلاق الرسمي إلى عام 2021، حيث قررت رغم الجائحة المضي قدمًا في إصدار جهازها.

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آراء العملاء بالمكيف الشخصي

وذكر موقع Input  التقني في تقرير نشره حول مراجعات بعض العملاء ممن حصلوا على الجهاز من خلال بائعي التجزئة عبر الإنترنت، فمنهم من كانت آراؤهم متحمسة وإيجابية، وبالمقابل كان للبعض رأي مخالف وكانت مخيبة للآمال، حيث اشتكوا من الضوضاء التي يصدرها الجهاز .

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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