شاومي تكشف عن أفخم وأحدث هواتفها Xiaomi Mi 10 Lite Zoom رباعي الكاميرات

كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتفها الأحدث Xiaomi Mi 10 Lite Zoom بمواصفات حديثة ومميزة رهيبة وكاميرا خلفية رباعية عالية الأداء مخصصة لعشاق التصوير، وقد أعلنت الشركة عن هاتفها من خلال مؤتمر لها أونلاين علي موقعها الخاص عبر الأنترنت، وأوضحت بأن الهاتف يأتي بإمكانيات حديثة وقوية لينافس هواتف الفئة الاقتصادية المتوسطة،

مواصفات هاتف Xiaomi Mi 10 Lite Zoom الحديث

يأتي الهاتف بتصميم جميل من الخلف مصنوع من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات مع شاشة كبيرة بحجم 6.57 بوصة من نوع سوبر أموليد بدقة +FULL HD وتدعم 16 مليون لون واللمس المتعدد، تأتي بطبقة حماية جوريلا جلاس 5 مدمج بها مستشعر بصمة أسفل الشاشة.

ويضم الهاتف معالج من نوع كوالكوم SDM765 سناب دراجون 765G ثماني النواة، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 620 الذي يعطي أفضل أداء لتشغيل التطبيقات والألعاب الكبيرة بكل سهولة، ويأتي مع الهاتف نسختين من ذاكرة الوصول العشوائي 6 أ 8جيجابيت مع مساحتين تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابيت مع وجود منفذ تركيب ذاكرة خارجية، والهاتف يعمل علي شبكات الجيل الخامس للاتصال.

المواصفات الداخلية والكاميرات لهاتف Xiaomi Mi 10 Lite Zoom المميز

يتميز الهاتف بوجود أربعة كاميرات خلفية عالية الجودة مما تجعله هاتف شاومي المخصص للتصوير، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة عريضة بحجم f/1.8 وهي الأساسية والثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة كبيرة جدا بحجم f/3.4 وهي المخصص للتقريب البصري وعمل زووم حتى 5X والثالثة جاءت بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة جيدة وهي المخصصة للتثبيت التلقائي للصور وتأتي الرابعة بدقة 2 ميجابكسل وهي المخصص لعمل العزل.

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الهاتف يضم كاميرا أمامية لتصوير السلفي بدقة 16 ميجابكسل وتدعم تصوير HD وتصوير فيديو بجودة 1080 بكسل، كما يضم الهاتف بطارية عملاقة بحجم 4160 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، وسيتوافر الهاتف بسعر يناسب الفئات الاقتصادية المتوسطة حيث يأتي لنسخة 6 جيجا رام بسعر 316 دولار أو بما يعادل 4980جنية مصرين ولنسخة 8 جيجا رام ومساحة تخزين 256جيجابيت بسعر 389 دولار أو بما يعادل 6150 جنية مصري، وتختلف الأسعار حسب الدول والنسخ المختلفة.