شاومي تكشف مواصفات هاتف Redmi Note 9T وتعلن موعد الإطلاق رسميًا
تواصل الشركة الصينية الرائدة في عالم صناعة الهواتف الذكية، شاومي، إصدار سلسلة هواتفها، وآخرها اعلنت عن موعد إطلاق هاتف Redmi Note 9T تحت علامتها التجارية ريدمي، وذلك في الجمعة الموافق الـ8 من يناير الجاري، وكشفت عن مواصفات الجهاز الذي ياتي بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من المواصفات والمزايا المتميزة، منها البطارية ذات السعة الكبيرة.
هاتف Redmi Note 9T
مواصفات هاتف Redmi Note 9T
- يأتي هاتف شاومي الجديد “ريدمي نوت 9 تي ” بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع IPS LCD ، وبدقة FHD ودرجة نقاوة 1080 × 2340 بيكسل، مع ثقب في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي، ويوجد مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل تحديث 90 هرتز.
- يحتوي هاتف Redmi Note 9T على 3 كاميرات خلفية بتصميم دائري، وهي كما يلي:
- الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل.
- كاميرا بزاوية عريضة دقة 8 ميجا بيكسل.
- مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل.
- وسيأتي الجهاز بكاميرا سيلفى أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED.
- سيعمل هاتف شاومي الجديد بمعالج من نوع Dimensity 800U للفئة المتوسطة.
- ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف من نوع LPPDR4x، وبطاقة للتخزين الداخلي من نوع UFS 2.1 ومساحة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وفتحة MicroSD قابلة للتوسعة.
- سيتضمن هاتف Redmi Note 9T على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 18 وات تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مدعومة بشريحة MediaTek Dimensity 800U .
- يعمل الهاتف الجديد من شاومي بنظام تشغيل أندرويد 10، وواجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12.
- خدمات أخرى : بلوتوث، ونظام GPS، وWi-Fi، وتقنية NFC للاتصال.
- خيارات الألوان المتاحة:الأسود والبنفسجي.
- السعر: وحسب أمازون سيتم بيع الطراز الأساسي ذو ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت و 64 غيغابايت من السعة التخزينية بسعر 229.90 يورو، بينما الطراز ضعف مساحة التخزين (بدون ذاكرة وصول عشوائي إضافية) بسعر 269.90 يورو.