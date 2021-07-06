شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID والحصول على التحديث الجديد

تتواصل عمليات البحث عن شحن جواهر فري فاير من أجل الحصول وشراء العناصر الأساسية والمهام والأشكال والسكنات والحِزم داخل اللعبة، التي استطاعت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق نجاحًا كبيرًا وأرقامًا قياسية من حيث مرات التحميل على المتاجر والمنصات المختلفة، في الوقت التي أطلقت فيه عدد من التحديثات المتتالية التي تتضمن العديد من الإضافات القوية التي تُثري بيئة اللعبة وتجعلها أكثر إثارة.

كيفية شحن جواهر فري فاير

أما عن كيفية شحن جواهر فري فاير، فأكثر الطرق مصداقية تعطيك الألماس التي تتطلبها مقابل الخصم من الرصيد الخاص بك في بطاقة الدفع الإلكتروني، تتمثل في تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game، ثم اختيار دولتك واختيار اللعبة التي تريد شحنها وهي free fire، ثم تسجيل رقم الآي دي وهو الرقم الخاص بمعرف اللاعب، ثم اختيار عدد الجواهر، وأخيرًا موافق أو إرسال.

موقع استبدال المكافآت

أما بالنسبة لعملية استرداد المكافآت والهدايا، فيتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لـ free fire 2021.

تسجيل كود الاستعادة المكون من 12 من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام.

اضغط على الردهة في داخل اللعبة.

اختر الحصول على الذهب و الجواهر.

سيتم إضافتها داخل محفظة الحساب أوتوماتيكيًا.

يمكنك ربط حسابك الخاص بـ Facebook أو VK.

الحصول على سلاح الرفراف متعدد المهام

ومؤخرًا تم إتاحة الحصول على سلاح الرفراف الجديد متعدد المهام، والي يتميز بالثبات عند التصويب عن بُعد بدقة فائقة في القنص، وهو أحد أسلحة حدث حرب الإبادة الذي انطلق خلال الفترة الأخيرة، وتم توفير فيه الهدايا والجوائر للاعبين النشطين الأكثر حصولاً على النقاط.