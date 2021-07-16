شحن جواهر فري فاير free fire jewels والحصول على 600 جوهرة إضافية

أحداث متسارعة وتحديثات مستمرة وعروض قوية تقدمها free fire خلال الفترة الأخيرة، في إطار الحصول وشحن جواهر فري فاير والحصول على آلاف الألماس، لشراء العناصر والملابس والسكنات والأشكال والرقصات وغيرها، وفي عرض جديد ومفاجأة للاعبين، يمكنك شحن الجواهر الآن من اللعبة والحصول على شحن إضافي يصل إلى 100%، مع العلم أن الحد الأقصى للإضافي يعادل 600 جوهرة،بجانب حدث عجلة الربيع الذي يوفر 9999 جوهرة إضافية أيضًا.

الهدايا والقسائم الذهبية

والآن أيضًا يمكنك من الحصول على القسائم الذهبية وتحقيق حلمك من خلال الاشتراك في حدث عجلة الربيع وحرب الإبادة، والحصول على جوائز بطاقة أرض الحِرَف في فري فاير ماكس المستوى التالي من الإثارة، وذلك بعد التمكن من إنشاء غرفة مخصصة بالخريطة المخصصة ستنزل تلقائيًا عند أصدقائك الذين سينضمون للغرفة، كما يمكنك أيضًا من الحصول على فرصة الفوز بذهب حقيقي فقط من خلال إنهاء بعض المهام وجمع التوكن في وضع الباتل الرويال.

شحن جواهر فري فاير

أما فيمكنك شحن جواهر فري فاير والحصول على free fire jewels بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game ,

, تسجيل الدخول باسم المستخدم.

اختيار الدولة التي تنتمي لها.

اختيار شحن لعبة فري فاير.

الربط مع حساب التواصل الاجتماعي.

اختيار طريقة الدفع.

تسجيل وكتابة رقم البطاقة الآي دي.

اختيار كميات وعدد الجواهر.

الضغط شحن أو موافق.

كما يمكنك أيضًا الشحن المجاني عبر عروض قنوات مشاهير اليوتبرز والعروض الأخرى التي تقدمها بعض المواقع.

يهمك أيضًا:

ببطارية ضخمة آبل تتحدى الجميع بـ آيفون iPhone 13 ومفاجأة رائعة للمستخدمين

تحديث فورت نايت Fortnite V17.10 وشحن بطاقة المعركة

بكاميرا 200 ميجابكسل سامسونج Galaxy S22 Ultra الخارج يشعل ثورة الجوالات