شحن شدات ببجي بضغطة واحدة والحصول على آلاف الشدات

يبحث الكثير من اللاعبين عن أفضل طريقة لـ شحن شدات ببجي بشكل سريع وأكيد وطريقة مضمونة، من أجل الحصول على الشدات التي تساعدهم على شراء العناصر الأساسية للعبة ومواصلة المنافسة القوية، في ظل التحديثات الأقوى التي أتاحتها اللعبة، وللحصول على تلك الإضافات الجديد، يتطلب الأمر شراء السكنات والملابس والحزم وغيرها من المتجر عن طريق الشدات التي يمكنك الحصول عليها أو استردادها.

شحن شدات ببجي

يمكن الآن شحن شدات ببجي من خلال الشحن بطريقة مدفوعة ورسمية مقابل الخصم من الرصيد المالي لبطاقتك الإاكترونية، بعد الدخول عبر موقع midasbuy، ثم اختيار خيار شحن pubg uc كما هو موضح في الصورة التالية، ويتطلب منك الأمر اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، ثم تسجي رقم معرف اللاعب الآي دي الخاص بك، ثم اختيار عدد أو كميات الشدات التي تود الحصول عليها، ثم موافق وعرض.

استرداد نقاط وشحن ببجي

جدير بالذكر أن فور الضغط على شحن شدات ببجي، ستصلك رسالة على رقم جوال الذي قمت بتسجيله بكمية الشدات وقيمتها المالية التي تم خصمها منك، ويمكنك الضغط على خيار استرداد للحصول على شدات إضافية، مع العلم أن يتم تقديم العديد من العروض التي توفر لك الحصول على الشدات بشكل متضاعف بقيمة مالية أقل.

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