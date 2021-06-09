شحن شدات ببجي PUBG UC 2021 والحصول على إضافات التحديث الجديد

يتواصل البحث المستمر من قبل آلاف اللاعبين للحصول على شحن شدات ببجي، من أجل الحصول على آلاف الشدات التي تمكنهم من التقدم للمستويات الأعلى ومواصل المنافسة القوية مع الآخرين، فضلاً عن الحصول على الهدايا والمكافآت بشكل أسرع، ويتزامن ذلك مع إطلاق اللعبة الإلكترونية الأشهر، تحديثها الجديد المكمل لتحديث خريطة كاراكين التي إطلاقها بدلاً من خريطة فيندي القديمة.

شحن شدات ببجي

ومما لا شك فيه أن شحن شدات ببجي أصبح أمر ضروري للاعبين الذي يبحثون بشكل دائم على الوصول لمستويات متقدمة في اللعبة، ما يدفعهم للبحث عن مصدر رسمي موثوق للحصول على الشدات التي يريدونها مقابل المال، حيث يوجد العديد من طرق الشحن المجانية، إلا أنها ليست مؤكدة وقد تكون أضرارها أكثر من نفعها، لذا نوفر لكم أشهر موقع يمكنك من خلاله إتمام عملية الشحن بنجاح والحصول على الإضافات.

PUBG UC 2021

أما عن خطوات شحن شدات ببجي، فيمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: MIDASBUY.

اختيار الدولة وتسجيل كودها.

تسجيل رقم الجوال.

اختيار طريقة الدفع ID

اختيار كمية الشدات التي تريدها.

اضغط موافق أو إرسال.

تأكيد الشحن

سيصلك كود في رسالة لتأكيد عملية الشحن، قم بتأكيده، سيظهر لك كمية الشدات التي وصلتك، وما يعادلها من قيمة مالية تم خصمها من حسابك.