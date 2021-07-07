شحن نقاط فورت نايت استرداد نقود fortnite V-BUCKS بطاقة المعركة للموسم7

يبحث ملايين اللاعبين عن أفضل طريقة لـ شحن نقاط فورت نايت استرداد نقود fortnite V-BUCKS بطاقة المعركة، لاسيما بعد إطلاق تحديث الفصل السابع الذي تضمن العديد من المزايا الرائعة، حتى يتمكنوا من شراء والحصول على أشكال وسكنات وعناصر التحديث والمهام الإضافية، في الوقت الذي تم فيه إجراء عدد من التحسينات الموسعة على الخريطة والمتجر، فتم إصلاح مشكلة تلقي اللاعبون ضررًا من السيارة أثناء السير.

تحسينات وإصلاحات وأنماط المستوى

كما تضمن تحديث فورتنايت الجديد، إصلاح مشكلة تعطل القدرة على تغيير الغنائم في معمل المعركة، والأزمة التي تسببت في وقف الدخول للخندق المحصن، وتم حل مشكلة أجهزة المسح والاستكشاف وإعادة شحن الذخيرة، وتوفير أنماط المستوى من خلال إضافة الذهب والقسائم، لفتح أنماط جديدة لشخصيات بطاقة المعركة المفضلة.

شحن نقاط فورت نايت واسترداد بطاقة V-BUCKS

ويمكن الآن شحن نقاط فورت نايت من خلال الحساب الرسمي لـ Epic Games، كما يمكنك استرداد البطاقات المُشتراة من متاجر البيع بالتجزئة، لاسترداد رمز بطاقة V-Bucks، شريطة حصولك على حساب رسمي، مع ضرورة التعرف على أسعار شراء الحِزم، فيمكنك الحصول على حزمة 1500 من نقود V-BUCKS، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة المعركة مقابل 950 من النقود V-BUCKS، وهو ما يساعدك على ربح 1500 من نقود V-BUCKS عبر اللعب.

وفي حالة تخطي المستويات الأعلى، تتضاعف فرص الحصول على نقاط إضافية وميداليات.