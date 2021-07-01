شحن نقاط فورت نايت بطاقة معركة الموسم 7 ونقود V-Bucks

انطلقت فعاليت الموسم الجديد من فورت نايت لحزمة طاقم شهر يوليو 2021 والتي تحمل اسم لوكي لافيسون، والذي يظهر فيها بزينة ظهر عباءة لوكي، حاملاً معه أيضًا عصا القدر المتوهجة وفأس صولجان لوكي، والطائرة الشراعية لعربة تشيتاوري، في الوقت الذي ازدادت فيه عمليات البحث من أجل شحن نقاط فورت نايت والحصول على النقود لشراء العناصر الأساسية والمهام الخاصة باللعبة.

بطاقة معركة الموسم 7 ونقود V-Bucks

وفي مفاجأة جديدة، يتمتع المشتركون في طاقم Fortnite في الإصدار الجديد، بالوصول الفوري إلى بطاقة معركة الموسم الحالي بشكل دائم ومستمر، ويترتب على ذلك إعطاء المشتركين النشطين خلال الفصل 2 من الموسم 7 تلك البطاقات، بجانب استرداد 950 من نقود V-Bucks إلى حساباتهم، مع إمكانية الحصول أيضًا على 1000 من نقود V-Bucks كل شهر، شريطة أن تكون من بين اللاعبين النشطين.

حزمة خبيرة العناق الميكانيكية

كما سيتلقى اللاعبين تلقائيًا حزمة طاقم شهر يوليو من أنشطة خبيرة العناق الميكانيكية، والحصول على المهام والأزياء والعناصر التالية:

زينة ظهر القوس السيتروني.

فأس النفاث المخترق.

غلاف العانِق الميكانيكي.

شحن نقاط فورت نايت

والحصول عليها وعلى شحن نقاط فورت نايت يكون من خلال متجر العناصر أو من علامة تبويب بطاقة المعركة، مع إمكانية دفعة رسوم اشتراك متكررة بقيمة 45 ريالًا أو ما يعادلها من العملات المحلية، يتم تحصيلها شهريًا حتى يتم إلغاء الاشتراك.