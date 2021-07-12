شحن نقاط فورت نايت والحصول على حزمة القناع المعدني
تتواصل عمليات البحث عن شحن نقاط فورت نايت والحصول على العملات المعدنية الخاصة بنقود اللعبة، لاستخدامها في الحصول وشراء العناصر الأساسية من متجر اللعبة، وكذلك الحصول على الحزم المختلفة، ومن أبرزها حزمة القناع المعدني الأخيرة التي تم إضافتها من قبل اللعبة خلال تحديثات الموسم السابع، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تحميلها على جميع المتاجر من العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا كأكثر اللعبات اهتمامًا.
حزمة القناع الذهبي
والآن وفي مفاجأة جديدة من فورت نايت، يمكن القفز بالمظلة من الطائرة، من أجل البحث عن العتاد والأسلحة التي سيتم استخدامها لاحقًا في المنافسات وفي قتال المنافسين،إلا أنه الآن يمكنك أيضًا الحصول على حزمة القناع المعدني الجديد، ويُعد ارتداؤه يمثل مصدر رعب للمنافسين أثناء القتال، لأنهم يريدون بشكل دائم معرفة الوجه الذي يقبع خلفه، وهو ما يكسبك ثقة في النفس، ورهبة وخوف في قلوب الأعداء.
شحن نقاط فورت نايت واسترداد بطاقة المعركة
كما يمكن تسجيل الكود الخاص بك ورقم معرف اللاعب الآي دي للحصول على نقاط ونقود فورت نايت، وكذلك استرداد بطاقة المعركة، إلا أنه يتطلب منك الأمر الحصول على حساب رسمي في epic games الموقع الرسمي للعبة، ويمكنك في حالة عدم وجود حساب من إنشاء حساب جديد، كذلك إمكانية الحصول على الكود ساري المفعول.
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