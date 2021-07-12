شحن نقاط فورت نايت والحصول على حزمة القناع المعدني كما يمكنكم معرفة الطرق التي يستخدمها محترفو فري فاير في الحصول على حسابات قوية من خلال موضوع السابق تحت عنوان ( كيفية الحصول على حسابات فري فاير مجانا ) اقرأ أيضا: موقع شحن جواهر فري فاير id مجانا إقرأ أيضاً: أفضل 7 تطبيقات لكسب الماس وجواهر فري فاير مجانا ما هي اكواد لعبة فري فاير؟ اكواد Free Fire، هي عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف المدمجة مع بعضها، تشكل لنا كود، يمكننا من خلاله أن نحصل، على مجموعة من المميزات، داخل لعبة فري فاير، والتي ستزيد من مستوانا في اللعب، أبرز هذه المميزات، الحصول على مختلف الأسلحة، والسكنات، والرقصات المجانية والقديمة، وغيرها من الأشياء الرائعة. كيفية عمل هذه الأكواد؟ تعمل هذه الأكواد، التي تم الحصول عليها، من خلال الموقع الرسمي، الخاص بلعبة فري فاير، عن طريق إدخالها في الخانة مناسبة، والمخصصة لهذه الأكواد، لكي تحصل على مميزات، التي تحدثنا عنها، والتي ستفيدك كثيرا، خلال لعب لعبة فري فاير. يمكنك أن تحصل على هذه الأكواد من موقع معلومة، الذي يعمل دائما على تحديثها، لكي يمدها لجميع زوراه الأعزاء، لهذا ننصح ببتع الموقع، لمواكبة كل جديد حول لعبة فري فاير. قد يهمك: إقرأ أيضاً:افضل 10 مواقع لشحن جواهر فري فاير | diamond free fire ما الذي تمنحه اكواد فري فاير لمستخدميها وما هي نوع البكجات الممنوحة؟ هناك الكثر من اللاعبين، الذين يطرحون هذا السؤال، والجواب هو كالتالي: يمكنكم الحصول من خلال هذه اكواد، المقدمة من طرف شركة Garena، على مجموعة من الجوائز، والهدايا الرائعة، مثل: رقصات فري فاير قديمة سكنات متنوعة مدى الحياة فتح الكثير من بكجات على جواهر تساوي أزيد من 99.999 مجموعة من الأسلحة جميع هذه المميزات يمكن الحصول عليها، من خلال الأكواد التي سنقدمها لكم في الأسفل، لتتمكن من أن تكون مميزا في لعبة فري فاير، حيث ستمتلك أنت أيضا Skin الساكورة، ورقصات قديمة مجانية، ويمكنك شراء صناديق وسكنات. كي لا نطيل عليكم، هيا لنتعرف على هذه الأكواد، التي يجب عليك نسخها، ووضعها في المربع الرسمي الخاص بالشركة. اكواد فري فاير الحديثة لسنة 2021 كودات فري فاير اكواد فري فاير غير مستعملة كود الاستعادة فري فاير Y7PS 1HR6 23H4 كود فري فاير غير مستعملة G4D1 126E 4D5S كود سكار تيتان فري فاير D4G1 D33S D5D4 كود فاير باس فري فاير X90B 1SD6 WSFW كود فري فاير رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1 كود رقصة القلب فري فاير Z1KS 1ET6 43S1 كود هدية رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1 كودات فري فاير غير مستعملة تم تحديث الاكواد في كل يوم الساعة 10 صباح و 7 مساء يوم الجمعة استرجاع حساب فري فاير SLPS UJGM P1MR MP40 الصفراء Y3PS BVA1 KJHY شرط البوتات F2PS ABG1 OABG 3 الف جواهر AZGB 8U8I 1QML الفاير باس VAVS 2KLP HYTG رقصة العرش Y8PS 1HR6 HPAM كودات فري فاير جديدة اليوم ستظهر الاكواد في 2/05/2021 كريستيانو FLYAPTBRECSX MP40 الصفراء HPZAMSEUEJSX 10 الف جواهر YAPQSSRUEYVD الغاء الحظر فري فاير HGKASSLUEPVS استرجاع الحساب SSPASKUUABMA 4EUWRCXKPLV8 – صندوق لوت سلاح ببغاء استوائي MNWNA5A8BLQE – صندوق لوت سلاح الذيل بشق RP4TXG29EXSJ – صندوق لوت سلاح سيد العقول KPHU7KHDRLKW – صندوق لوت سلاح أكاديمية المتمردين SD19 RKJ1 75GR – جلد التنين AK FFIC-RF85-4MZT – سكن بندقية عشوائي FBSH-ARE1–0RBU5 – مكافآت عشوائية (متضمنة سكنات البندقية) BGFDZBZC57 – حزمة اليوم الوطني اكواد فري فاير 2021 غير مستعمل اليوم 53ER JG8B R9BD – 09/12/2020: تم اختبار الكود في المنطقة: SAC BOOY DVDU AL7W 07/27/2020: استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة BOOY XB25 NX5D 07/27/2020: استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة LAMVANFREEFIRE 08/07/2020: استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة FFBB CVQZ 4MWA 07/26/2020: استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة بحائط Gloo النووية FFBI 7WET OP0O 07/26/2020: استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة بـ Dj Alok 78UY 99UW UTYZ 07/26/2020: استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة بـ Panda PAME OPQW FFBI 07/26/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب Poring CMC8 A4NY CZ3Y 07/5/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب المكافآت الخاصة بك TG8J U379 LR5K 07/11/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب المكافآت الخاصة بك ZCVA LG2B QVJD 06/14/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب مكافآتك 8COV 5TEL N8IV 14/06/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب مكافآتك SA4G 6OM7 85KM 14/06/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب المكافآت الخاصة بك MB3D J5QE VMDF 04/11/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب مكافآتك CRIV I5MH 3I2E 04/10/2020: استرد رمز الهدية هذا واطلب المكافآت الخاصة بك PEM3 7PSM 4IYC اكواد فري فاير 2021 سيرفر الشرق الاوسط SPINEPUNK – 17/05/2020: استرداد رمز الهدية هذا = Death M1014 CAHAYA