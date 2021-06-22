شحن نقاط فورت نايت والحصول على نقود V-BUCKS وبطاقة المعركة

يبحث الكثير من اللاعبين عن شحن نقاط فورت نايت والحصول على نقود بطاقة V-BUCKS، واسترداد البطاقات المُشتراة من متاجر البيع بالتجزئة، بالتزامن مع إطلاق التحديث الجديد للموسم السابع، حاملاً معه عدد من الإضافات القوية، بينما تمكنك نقاط اللعبة من الحصول على العناصر الأساسية للعبة، ويتطلب الأمر امتلاكك لحساب رسمي وموثق لدى Epic Games الشركة المالكة.

شحن نقاط فورت نايت

ومن أجل شحن نقاط فورت نايت كما أوضحنا، لابد من توافر بعض الشروط الأساسية، مثل:

أن يكون لديك حساب Epic صالح.

أن يكون تنزيل Fortnite على جهاز متوافق.

أن يتم قبول الشروط المعمول بها واتفاقية المستخدم.

مراجعة شروط جهة صناعة الجهاز لأي متطلبات إضافية.

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الحصول على نقود V-BUCKS

يمكنك الآن الحصول على نقود فورتنايت، مع العلم أن لا يوجد أي رسوم أو مواعيد انتهاء مرتبطة باستخدام بطاقة الهدية، وهي في حقيقتها ليست عملات إلكترونية، ولكنها عملة داخل اللعبة تُستخدم في Fortnite، تُستخدم لشراء أشياء مثل الأزياء والفؤوس والأغلفة والرقصات وبطاقات المعركة، مع العلم أنه لا يمكن نقل نقود V-Bucks بين الحساباتـ والشحن عبر الموقع الرسمي، ولا يمكن أيضًا استردادها كما هو الحال في شحن شدات ببجي موبايل.