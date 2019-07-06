شرح طريقة استرجاع حساب فيس بوك بعد تعطيله

موقع أدارة الفيس بوك دائما ما يقوم بغلق العديد من الحسابات الشخصية الخاصة بنا بدون ما نعلم ما السبب فى هذا الأغلاق، فمن خلال هذا المقال سوف نوضح لمتابعينا فى كل مكان طريقة استرجاع حساب فيس بوك بعد تعطيله حتى نسهل على جميع الأشخاص الذين يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باستعادة حساباتهم الشخصية بكل سهولة وبدون أي مشاكل، تأتي أسباب حظر حسابات الفيس بوك بسبب الاشتراك فى العديد من التطبيقات الخاصة بالألعاب والمحادثات وغيرها بدون ما نعلم بان تلك التطبيقات تقوم بنشر الكثير من الصور بطريقة عشوائية فى المجموعات والصفحات العامة وصفحات الأشخاص الآخرين وهذا الأمر يسبب لهم إزعاج كبير لهم ومن هنا تبدأ رحلة البلاغات ضد حساباتكم.

أسباب تعطل حساب الفيس بوك

الاستمرار فى فعل سلوك غير متناسب مع مجتمع الفيسبوك في نشر محتويات مخالفة.

نشر صور وفيديوهات بشكل عشوائي لا تلتزم بشروط موقع فيسبوك.

الدخول باسم مستخدم زائف.

انتحال اسم شخص اخر غير اسمك الحقيقي.

التواصل مع الأخرين لكى تسبب لهم المضايقة أو الإعلان أو الترويج لمنتج معين.

طريقة استرجاع حساب فيس بوك بعد تعطيله

فى حالة تعطيل حسابك على موقع الفيس بوك يجب تعبئة نموذج إلكتروني لأداره الموقع من اجل مراجعة التماسك من خلال هذا الطلب عبر الرابط الإلكتروني التالي رابط استعادة حساب فيس بوك، فكما هو ظاهر بالصورة التالية يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول لتسجيل الدخول بالخانة الأولي وفى الخانة الثانية كتابة اسمك بالكامل كما هو مدون بحسابك، من ثم تقوم برفع بطاقة الأحوال المدنية أو غيرها من وثائق رسمية من ثم تقوم بتقديم طلب عن طريق النقر على أيقونة إرسال.

هذه هي طريقة استرجاع حساب الفيس بوك بعد إيقافه و تعطيله حيث يلزم على كل شخص الاطلاع علي شروط خدمة فيسبوك حتي لا تقوم أدارة الموقع بتعطيل حسابك الشخصي.