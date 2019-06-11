شرح كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي و طرق ضبط قناة تايم سبورت time sport

نعرض شرح كفية استقبال البث الأرضي الرقمي في مصر، وضبط استقبال قناة تايم سبورت على التردد الأرضي UHF 32، بجانب تردد قناة time sport الفضائي لمتابعة مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 لعشاق الساحرة المستديرة بجميع المحافظات، كواحدة من أولى خطوات مواجهة سياسات التشفير لمباريات كرة القدم، والتي قد تتسبب في حجب متابعة مباريات كرة القدم للمنتخبات والأندية المصرية، عن المواطنين والمشجعين وعشاق الرياضة، خاصة من غير القادرين على الحصول على تقنيات استقبال القنوات الفضائية المشفرة، وهو ما كان يسبب حالة من الغضب لدى البعض على تلك السياسات الاحتكارية.

أطلقت الهيئة الوطنية والإعلام بالتعاون مع شركة إعلام المصريين، أحدث قناة رياضية مصرية بتكنولوجيا البث الأرضي الرقمي بجانب تردد القناة الفضائي على النايل سات بتكنولوجيا الصورة العادية والصورة عالية الجودة HD، واعتماداً على حقوق مصر في نقل مباريات كرة القدم لبطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية، فقد تم الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم واحدة من القنوات التي ستوفر للمشاهد المصري نفس تقنيات الصورة الرقمية للقنوات الفضائية، وسنوضح شرح كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي لاستقبال تردد قناة تايم سبورت المصرية الناقلة كأس أمم إفريقيا 2019 مجانا في مصر.

بالفيديو شرح كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي

عرضت قنا إكسترا نيوز بالفيديو شرح كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي وبالتالي استقبال تردد قناة تايم سوبرتس المصرية، بعد الإعلان عن قيمة تردد قناة time sport الأرضي لمنطقة القاهرة والمحافظات المجاورة، على تردد يو اتش اف 32 وقد يختلف للمحافظات البعيدة على حسب اتجاه برج إشارة البث الرقمي الأرضي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للإعلام عن توقية البث الأرضي في جميع المحافظات للحصول على قوة إشارة الصوت والصورة بجودة عالية.

بعد التعرف على المحتوى الإعلامي بالفيديو يمكنك البحث عن توافر خاصة dvbt أو dvbt2 ، وان كانت الشاة من موديل حديث فبنسبة كبيرة تتواجد الخاصية بها، وغن كتمن ديمة فقد يتطلب الأمر توافر جهاز استقبال به تلك الإمكانية، ادخل على التوليف من القنوات، ثم حدد التوصيل عن طريق الهوائي ثم بحث يدوي أو تلقائي.