شركة أوبو تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Oppo A92s .. تسريب مواصفات الهاتف “شاشة 120 هرتز وكاميرا رباعية “

على الرغم من عدم الإعلان عن هاتف Oppo A92s الجديد وموعد إطلاقه حتى الآن، فإنه تم إدراجه على الموقع الرسمي لشركة أوبو الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، في الصين ، وفي موقع JD.COM ، وتم تسريب المواصفات الكاملة للهاتف الذي يحتوي على شاشة مقاس 6.57 بوصة IPS LCD وتدعم معدل تحديث 120 هرتز ، ويعمل الهاتف على شرائح MediaTek Dimension 800 الجديدة، كما يأتي بكاميرا رباعية خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وفي السطور القادمة نستعرض المواصفات المسربة الخاصة بالهاتف الجديد من أوبو.

هاتف Oppo A92s

مواصفات هاتف أوبو A92s المسربة

تبلغ أبعاد جسم الهاتف بطول 163.8 ملم، وعرض 75.5 ملم، والسماكة 8.1 ملم، في حين يبلغ الوزن 184 جرام .

واجهة الجهاز من الأمام مصنوع من الزجاج ، اما الخلفية والإطار من البلاستيك.

يأتي بشريحة سيم مزدوجة ( نانون سيم، مزدوجة احتياطية).

الشاشة من نوع IPS LCD تدعم اللمس، 16 مليون لون.

حجم الشاشة 6.57 بوصة ، بمساحة 104.2 سم2 (نسبة الشاشة 84.3% تقريبًا إلى جسم الهاتف).

دقة الشاشة 1080×2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد ، ColorOS 7.0.

شرائح ميديا تيك MT6873V.

المعالج ثماني النواة (4×0 جيجا هرتز Cortex-A76 ، و 4×2.0جيجا هرتز Cortex-A55).

يأتي بفتحة بطاقة microSDXC (فتحة مخصصة).

الذاكرة الداخلية 128 جيجا ورام 6 جيجا، و128 جيجا ورام 8 جيجا.

الكاميرا الرئيسية رباعية خلفية وهي كما يلي:

الأولى: بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة 26، 1.7/f ملم. الثانية: بدقة 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة 13، 2.2/f ملم (فائقة السرعة). الثالثة: دقة 2 ميجابكسل، فتحة عدسة 2.4/f ملم (ماكرو). الرابعة: بدقة 2 ميجابكسل، فتحة عدسة 2.4/f ملم ( العمق).