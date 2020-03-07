شركة أوبو تعلن إطلاق هاتف Oppo Find X2 Pro .. بمواصفات عالية التقنية

كشفت شركة أوبو في حدث إعلان رئيسي ، النقاب عن هاتف Oppo Find X2 Pro ، و Find X2 Pro و Oppo Watch ، والأبرز في الإعلان والذي يهم شريحة واسعة من المستهلكين ، هاتف Find X2 Pro ذو المواصفات على مستوى عالي من التقنية ، فهو يعمل بذاكرة تخزين تبلغ 12/512 جيجابايت بحيث يلبي رغبة الجميع ، كما يتم تشغيله ببطارية تبلغ مساحتها 4،260 مللي أمبير في الساعة ، ومزود بنظام كاميرا فريد من نوعه، وهو كاميرا أساسية 48 ميجابكسل، ويخنوي على مستشعر أكبر بحجم ” 1 / 1.43 و 1.12 ” ميكرون بكسل ، وفيه كاميرا ذات زاوية واسعة جدًا بدلاً من التصوير الصغير المعتاد، إضافة لكاميرا المقربة – وحدة 13 ميجابكسل مع منظار 5x.

هاتف Oppo Find X2 Pro

مواصفات هاتف أوبو Find X2 Pro