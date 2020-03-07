شركة أوبو تعلن إطلاق هاتف Oppo Find X2 Pro .. بمواصفات عالية التقنية

كشفت شركة أوبو في حدث إعلان رئيسي ، النقاب عن هاتف Oppo Find X2 Pro ، و Find X2 Pro و Oppo Watch ، والأبرز في الإعلان والذي يهم شريحة واسعة من المستهلكين ، هاتف Find X2 Pro ذو المواصفات على مستوى عالي من التقنية ، فهو يعمل بذاكرة تخزين تبلغ 12/512 جيجابايت بحيث يلبي رغبة الجميع ، كما يتم تشغيله ببطارية تبلغ مساحتها 4،260 مللي أمبير في الساعة ، ومزود بنظام كاميرا فريد من نوعه، وهو كاميرا أساسية 48 ميجابكسل، ويخنوي على مستشعر أكبر بحجم ” 1 / 1.43 و 1.12 ” ميكرون بكسل ، وفيه كاميرا ذات زاوية واسعة جدًا بدلاً من التصوير الصغير المعتاد، إضافة لكاميرا المقربة – وحدة 13 ميجابكسل مع منظار 5x.
هاتف Oppo Find X2 Pro
مواصفات هاتف أوبو Find X2 Pro
- يأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1440 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز .
- لديه ميزة أخذ العينات التي تعمل باللمس بسرعة 240 هرتز وإمكانية HDR10 + إلى جانب تغطية DCI-P3 الكاملة .
- الهيكل بأبعاد : 165.24×8.8 ملم ، ووزن 207 جم (سيراميك) ، و 165.2×74.4×9.5 ملم ، ووزن 200 جم (جلد) ، تصنيف IP68.
- الشاشة: 6.7 “AMOLED ، دقة 1440 × 3168 بكسل ، نسبة عرض إلى ارتفاع 19.8: 9 (2.2: 1) ، 513ppi ؛ معدل تحديث 120 هرتز ، أخذ عينات تعمل باللمس 240Hz ، دعم HDR10 +.
- وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة ( 1×84 جيجا هرتز، و 3×2.42 جيجا هرتز، و4×1.8 جيجا هرتز
- ذاكرة وصول عشوائي (LPDDR5) سعة 12 جيجابايت ، وتخزين UFS 3.0 مدمج سعة 512 جيجابايت ، بدون فتحة micro SD.
- نظام التشغيل Android 10.
- الكاميرا الخلفية رئيسية: 48 ميجابيكسل ، ومستشعر 1 / 1.43 “، حجم 1.12 ميكرون بكسل ، البعد البؤري 25 مم ، فتحة f / 1.7 ، PDAF ، OIS.
- المقربة: 13 ميجابيكسل ، ” 1 / 3.4″ ، 0.8 ميكرون ، عدسة المنظار 129 ملم “f / 3.0 “، PDAF ، OIS.
- زاوية فائقة الاتساع: 48 ميجابيكسل ، “1 / 2.0 ” ، يدعم الفيديو 080p/30fps.
- الكاميرا الأمامية: 32 ميجابيكسل ، “f / 2.4 ، 26 ملم “، يدعم الفيديو 2160p/60fps.
- البطارية: 4,260 mAh ، ويدعم الشحن السريع بقوة 0 وبسرعة 65 واط، حيث يشحن الهاتف بالكامل في غضون 38 دقيقة.
- مقاوم للغبار والماء.
- مزود بمكبرات صوت ستيريو.