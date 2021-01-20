شركة المصرية للاتصالات we تقدم 5 جيجا بايت مجانا بهذا الشرط ؟

أعلنت الشركة المشغلة للشركة المصرية للاتصالات we و TE-EDATA عن تقديم هدية لعملائها وهي عبارة عن 5 جيجا بايت إنترنت على خطوط الإنترنت المنزلية، وقد أخطرت الشركة عملائها عبر رسائل نصية قصيرة sms بهذه الهدية التي سيحصل عليها كل من يحمل تطبيق قياس سرعة الإنترنت على الخطوط الأرضية على الهواتف الذكية وتضمنت الرسالة رابط التطبيق وهو التالي : المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات we

التطبيق مجاني

وأشارت الشركة المشغلة إلى أن التطبيق بمجرد تحميله سوف يمكّن العميل من قياس سرعو االغنترنت المنزلي ومدى كفاءة الخطوط الارضية لديهم مجانًا وفي أي وقت، إضافة إلى معرفة قيمة الاستهلاك.

ووفقًا لمصادر في شركة المصرية للاتصالات we أن العملاء يمكنهم الحصول على الهدية “5 جيجا بايت” مجانية صالحة لمدة 3 أيام، وذلك عند قياس السرعة الفعلية للإنترنت الأرضي والتي ستظهر قيمتها في خانة التحميل.

وتضمن الرسائل القصيرة المرسلة للعملاء التأكيد على عمل شبكة wi Fi عبر راوتر الهاتف الأرضي، أو من خلال كابل الإنترنت، وذلك أثناء قياس سرعة الإنترنت، على أن لا يكون هناك أي استخدام لنفس الشبكة من أي جهاز أخر.

وعن إضافة الهدية الـ5 جيجا بايت سوف يتم إعلام العملاء برسالة نصية قصيرة بذلك عند تحميل التطبيق وإدخال رقم التليفون الأرضي

خدمات المصرية للاتصالات we الجديدة

ومن خدماتها الجديدة أعلنت شركة وي عن حصولها على حق البث الحصري الرقمي لمباريات البطولة عبر قناتها على موقع اليوتيوب، وتعتبر هذه القناة هي المنصة الوحيدة الناقلة للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، لتتيح للمشاهد العربي فرصة المشاهدة والاستمتاع بمباريات البطولة كافة.

وضمن هذا الإطار أطلقت المصرية للاتصالات we حملة لتشجيع المنتخب المصري ودعمه في البطولة تحت عنوان “شجع لو فين”، ودعت الجمهور المصري بمتابعة المباريات على قناة WE في منصة يوتيوب، من أي مكان وعبر أي أجهزة من خلال شبكة الإنترنت.