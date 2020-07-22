شركة انستغرام قريبًا تطلق خاصية جديدة “ريلز  Reels” تنافس تطبيق تيك توك الشهير

نقلًا عن مصادر مطلعة كما وصفتها شبكة ”إن بي سي نيوز“ ، تستعد شركة انستغرام لإطلاق خاصية جديدة تحت اسم “ريلز Reels” عالميًا، حيث وحسب الشركة سوف تطلقها إلى 50 دولة حول العالم، وهي بهذه الخاصية تنافس تطبيق تيك توك الشهير، مؤكدة أن ريلز ستكون متاحة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، والتي مقررًا أن يتم استخدامها من خلال أيقونة جديدة في أسفل شاشة تطبيق إنستغرام.

خاصية جديدة “ريلز Reels”

ما هي ميزات الخاصية الجديدة؟

ونشرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن المستخدمون لتطبيق انستغرام سوف يكون بإمكانهم نشر المحتوى الذي يتم إنشاؤه فيعلى صفحة إنستغرام الرئيسية أو Instagram Explore للحسابات العامة.

وتتمثل منافسة هذه الخاصية لتطبيق تيك توك كونها تشبه خدمة ”ميزة ريمكس الفيديو“ التي يوفرها تيك توك الرائج شعبيًا، والتي تسمح بالتقاط مقطع فيديو لمدة 15 ثانية يرافقه موسيقى ثم نشره في صفحة القصة الخاصة بالمستخدم.

وإضافة لذلك يمكن للمستخدم عدم مشاركة مقطع الفيديو علنًا، وإرساله عبر المراسلة المباشرة في النظام الأساسي للتطبيق ، وهذا يشكل الفارق الرئيسي بين إنستغرام و“تيك توك“.

وكانت الشركة أجرت اختبارًا للخاصية الجديدة في البرازيل ، من خلال تقلُّد استخدام أسلوب نشر، كان ساعد على انتشار ”تيك توك“، والذي جعله أكبر منافس حاليًا لكبرى الشركات مثل إنستغرام وسناب شات، في قدرته على اجتذاب المستخدمين ممن هم أصغر سنا.